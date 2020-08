Bayern Munich : Kimmich a eu «honte» de fêter son but contre le Barça

Auteur du cinquième but du Bayern lors de l'historique victoire face au Barça (8-2), Joshua Kimmich ne voulait pas trop célébrer cette réalisation, et s'en est ensuite expliqué.

« Une action de classe mondiale »

Joshua Kimmich a participé vendredi soir à la large victoire du Bayern Munich contre le FC Barcelone en Ligue des Champions (8-2). Il a livré une prestation très aboutie, et qui fut agrémentée par un but en fin de partie. En voyant le ballon franchir les filets, le défenseur international allemand a éclaté de joie et couru dans tous les sens.Non pas qu’il avait de la peine pour l’adversaire, mais c’est parce qu’il a estimé que lauriers devaient surtout revenir au passeur décisif, Alphonso Davies.Le latéral canadien a tout fait sur cette action. Il a débordé sur le côté gauche, provoqué un adversaire pour ensuite l’effacer d’une feinte et attirer trois autres opposant et servir enfin son coéquipier sur un plateau.. Kimmich n’a pu que s’incliner et a concédé : « Incroyable. J'avais presque honte de ma joie après le but parce que c'était à 99% son œuvre ce but-là. En fin de compte, je n’avais qu’à pousser le ballon au fond. C’était de classe mondiale ». Hansi Flick, le coach munichois, a aussi tenu à tirer son chapeau au jeune arrière gauche : « C’était tout simplement magnifique. Il a la qualité. S'il le fait plus souvent, ce serait d'autant plus beau. »