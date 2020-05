Bayern Munich : Coutinho va retourner au Barça

Ancien entraîneur des Spurs, Mauricio Pochettino a donné son avis sur son successeur, José Mourinho.

Mauricio Pochettino ne l'a pas mauvaise. Licencié par Tottenham en novembre dernier, il a été remplacé par José Mourinho sur le banc des Spurs depuis. Le technicien argentin, actuellement sans club, s'est confié au Guardian sur sa situation, avouant qu'il pensait pouvoir prendre la place de José Mourinho, notamment au Real Madrid dans le passé.



Mauricio Pochettino: 'I'm so happy José is at Tottenham, replacing me' https://t.co/u0Dm8fi73V

— The Guardian (@guardian) May 22, 2020

Un avenir priorisé en Premier League ?

« Je suis très heureux qu'il soit à Tottenham, pour me remplacer. Je suis également heureux d'avoir quitté le club dans l'état où nous l'avions laissé et il est certainement très reconnaissant de la façon dont nous avons contribué à la construction du club, qui est maintenant son club. J'ai toujours pensé que je le remplacerais. Il était au Real Madrid : "Oh, peut-être qu'un jour je pourrai prendre ta place au Real Madrid", mais regarde comment la vie se déroule. Il a pris ma place à Tottenham. Incroyable, hein ? » a indiqué le natif de Murphy, qui a aussi parlé de son avenir. « Je pense toujours que la Premier League est la meilleure ligue du monde. C'est l'une des options et, bien sûr, cela peut être ma priorité, mais je ne suis pas fermé pour déménager dans un autre pays », a estimé l'Argentin.