Bayern Munich : Coman évoque son avenir

Copyright : Panoramic

Dans une interview accordée à Eurosport, l'international français du Bayern Munich a évoqué son avenir, affirmant qu'il souhaitait rester au club. Même si tout est possible.



Kingsley Coman : entretien exclusif pour @Eurosport_FR ! Il revient sur la situation, sur l’équipe de France, sur sa blessure, sur le Bayern Munich...

👉Dès maintenant sur https://t.co/TvctOZSfsJ

👉Le communiqué : https://t.co/IfuUdkmh2n

👉 @maximedupuis et @MM_eurosportfr pic.twitter.com/1GstHMmWst



— Emmanuelle Faure (@EmmanuelleFaure) April 10, 2020

Coman donne la priorité au Bayern

Coman fan de Guardiola

Kingsley Coman est encore sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2023. Même s’il se plait en Bavière,. C’est ce qu’il a confié dans une interview accordée à Eurosport. « Je ne sais pas ce que je voudrai dans cinq ans, donc tout est possible », a-t-il déclaré. De quoi alerter les clubs susceptibles d’être intéressés par ses services.L’ancien Parisien ne ferme aucune porte.« Je sens la confiance des dirigeants. Et c’est un club où on a toujours été derrière moi. Mon ambition est de rester au plus haut niveau et continuer à gagner des titres. Et le Bayern est un club où je peux le faire ». Depuis qu’il a atterri à l’Allianz Arena en 2015, le natif de la capitale française a déjà conquis quatre titres de champion d’Allemagne et deux Coupes nationales. En revanche, il n’a pas encore eu la chance de soulever la prestigieuse Ligue des Champions.En 2016, la formation bavaroise s’était rapprochée du trône continental sous la direction de Pep Guardiola. Mais, elle a échoué face au Real Madrid. Coman s’en souvient très bien. Car outre l’expérience vécue,« C’est le meilleur entraîneur que j’ai eu, a-t-il indiqué. Pour un joueur à mon poste, un ailier qui aime percuter et provoquer, c’est le meilleur coach qu’on puisse avoir parce que c’est ce qui nous demande le plus ».