Bayern : Hernandez ne partira pas

Malheureusement, le 13 novembre 2016, le football africain a perdu l'un de ses enfants les plus adorés, certainement l’un des meilleurs qu’ait enfanté le Continent-mère. Considéré comme l’un des plus grands footballeurs ivoiriens de tous les temps, le meilleur buteur des(6 buts) et(8 buts), a porté pendant 38 ans le statut de meilleur buteur de l’histoire de la plus prestigieuse des compétitions africaines avec 14 réalisations. Ce record a tenu jusqu’à ce que l’ex capitaine des Lions Indomptables du Camerounle pulvérise enavecbuts au bout de cinq participations. Le mythique attaquant de l'n'a lui eu besoin que de deux éditions pour inscrire ses 14 buts.C'est enque le jeune surdoué ivoirien s’est révélé aux yeux du monde. En, le pays dirigé d'une main de fer par l'ex empereuraccueillait la sixième édition de la compétition qui réunissait huit nations., alias «» termina alors le tournoi en tant que meilleur buteur avec, dont un historique quintuplé réalisé face à l’Ethiopie pour sa toute première participation à seulement 21 ans !Enaua continué de faire étalage de tout son talent et a amené lesde laen demi-finale de lagrâce notamment à ses. Cet exploit hors normes lui a permis de terminer pour la seconde fois meilleur buteur de la compétition. C’était déjà il y a 50 ans ! Dans l’histoire du football africain, peu de joueurs peuvent se targuer d’être devenus, de leur vivant, des légendes mondialement reconnues.ne serait pas l’un des plus grands, mais peut-être le plus grand de tous ! Espérons revoir un autrele rejoindre sur son piédestal lors la prochaine grande messe africaine ! A lire aussi >> Rétro CAN : 1968, les Léopards sur le toit de l’Afrique