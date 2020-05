Bayal Sall se rappelle de ses luttes épiques avec Zlatan Ibrahimovic

Alors qu'il s'est beaucoup impliqué auprès d'associations, l'attaquant de Manchester United Marcus Rashford s'est vu remettre une récompense.

Ça n'est pas le trophée du meilleur buteur de Premier League, mais une distinction plus qu'honorable pour Marcus Rashford. L'attaquant de Manchester United vient de se voir attribuer un certificat de reconnaissance spécial pour récompenser une belle action caritative. La Premier League est interrompue depuis le 9 mars, une coupure pendant laquelle l'international anglais en a profité pour collecter de l'argent pour FareShare, une association qui lutte contre la faim et le gaspillage alimentaire au Royaume-Uni.

Wouldn’t normally share these types of things but this certificate is not just for me, it belongs to you all. Each and every one of you that has contributed the few £s you can, you’ve all made a huge difference (1) pic.twitter.com/tyTg3hOKze