Bas Dost (Sporting Portugal) à Francfort

Le Paris Saint-Germain retrouve le Stade Rennais ce dimanche au Roazhon Park (21h00). Un adversaire qui pose de nombreuses difficultés aux Parisiens depuis l’arrivée de Julien Stéphan à la tête de Rennes. Est-ce que cela sera encore le cas ?

Une équipe redoutée par Thomas Tuchel

Deux semaines après sa défaite face au Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions (2-1), Rennes a entamé sa saison en Ligue 1 par une victoire à Montpellier (0-1). Les Bretons retrouvent pour le compte de la 2eme journée de Ligue 1 l’ogre parisien dans un match qui s’annonce intense. Peu nombreux sont les clubs de Ligue 1 à avoir tenu tête au Paris Saint-Germain sous l’ère qatarie.Avec le fils de Guy Stéphan, Rennes a remporté une Coupe de France face au PSG mais a aussi posé des problèmes au champion de France lors du Trophée des Champions.Lors de ce dernier match, les Rennais avaient ouvert le score en début de match avant de plier en seconde période. « On peut être fiers de ce qu'on a fait. Il y a beaucoup de points positifs, on a montré beaucoup de valeurs positives.», déclarait Clément Grenier à l’issue de la rencontre. Mais c’est bien la victoire en Coupe de France qui aura marqué les esprits, alors que le club parisien raflait la grande majorité des compétitions nationales jusqu’alors.Récent vainqueur de la Coupe de France et 10eme la saison dernière, le Stade Rennais espère vivre une nouvelle saison riche en participant une deuxième fois d’affilée à la Ligue Europa et aspire à passer un cap en championnat.Les Bretons s’appuieront donc sur la base de ce qu’ils ont montré lors du Trophée des Champions.Ils ont gagné leur premier match et je pense qu’ils veulent montrer une performance courageuse contre le PSG. On a des images, on a joué beaucoup de fois contre eux dernièrement. Je m’attends à un match très intense. C’est bien pour nous améliorer », a souligné Thomas Tuchel samedi en conférence de presse. L’entraîneur allemand sait mieux que personne que cette équipe rennaise peut lui donner des maux de tête.