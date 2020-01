Bartomeu : « Xavi entraînera un jour le Barça »

L'arrivée de Robert Moreno sur le banc pourrait convaincre Dani Olmo de rejoindre l'ASM.

Voilà un nom qui revient de plus en plus souvent sur le marché des transferts. Titulaire indiscutable avec le Dinamo Zagreb et international espagnol depuis novembre, Dani Olmo est l’objet de toutes les convoitises. Le milieu offensif de 21 ans, capable d’évoluer dans l’axe ou sur les côtés, semblait même se diriger vers le FC Barcelone depuis plusieurs semaines. Là où il a été formé. Mais jeudi matin, le quotidien croate Sportske Novosti révélait qu’un accord était tout proche pour un départ du côté… du Milan AC. Fin de l’histoire ? Et bien non. Plus tard dans la journée, on a appris du côté du site croate Tportal que l’AS Monaco s’est positionnée pour accueillir cet élément prometteur.Car le sélectionneur qui l’avait lancé avec la Roja n’est autre qu’un certain… Robert Moreno, actuellement en poste du côté de l’ASM. Un détail qui n’en est pas vraiment un. Et qui pourrait faire toute la différence.