Bartlomiej Dragowski (Fiorentina) jusqu’en 2023

On prend les mêmes et on recommence. A l'issue de la Coupe du Monde 2014, Vahid Halilhodzic avait cédé sa place sur le banc de l'Algérie à Christian Gourcuff. Le scénario s'est répété en ce mois d'août 2019 mais, cette fois-ci, c'est à Nantes qu'a eu lieu le passage de témoin. Comme l'ont en effet révélé Ouest-France et 20 Minutes un peu plus tôt ce jeudi , l'ancien entraîneur de Lorient et de Rennes s'est engagé en faveur des Canaris. «, a raconté Waldemar Kita dans un communiqué publié sur le site officiel du FCN. Je pense que c'est l'un des meilleurs techniciens en France. On a vraiment beaucoup de chance de l'avoir avec nous et c'est un entraîneur que je désirais depuis plusieurs années. Je le remercie beaucoup d'être parmi nous. » Christian Gourcuff aurait pu rejoindre la formation nantaise il y a quelques années déjà, mais aucun accord n'avait finalement été conclu. Cette fois, l'ex-coach d'Al-Gharafa n'a pas laissé passer l'opportunité. « Le FC Nantes a toujours représenté quelque chose pour moi, a-t-il avoué.Quand le président Waldemar Kita m'a appelé, c'est quelque chose que je lui devais. Je suis vraiment très heureux de signer ici. » Nantes lancera sa saison à Lille, dimanche (15h00).