Barrage Ligue 2/National : Le Gazélec Ajaccio fait un pas vers le maintien sur la pelouse du Mans

Le Gazélec Ajaccio s’est imposé sur la pelouse du Mans (2-1) mardi soir lors du barrage Ligue 2/National. Les Corses prennent une petite option avant le retour sur leur pelouse dimanche.

Le GFC efficace, Le Mans trop brouillon devant le but

Le Gazélec Ajaccio est loin, très loin d’avoir livré le meilleur match de la saison. Mais à ce stade-là, la qualité de jeu est loin d’être une priorité. Alors le GFC s’est contenté d’être plus efficace que Le Mans mardi soir, pour s’imposer sur la pelouse de la MMArena (2-1) et prendre une petite option sur le maintien en Ligue 2. Disposant d’une équipe beaucoup plus expérimentée sur le papier,D’un centre parfait, Palmieri a en effet trouvé la tête de Blayac, qui ne s’est pas fait prier pour tromper Kocik et ouvrir le score. Juste après le retour des vestiaires, c’est Jobello qui a fait le break en concluant en deux temps – et avec un peu de réussite – un contre des visiteurs, décidément efficaces (5 tirs cadrés, 2 buts). De quoi satisfaire un Hervé Della Maggiore qui n’avait que peu apprécié le premier acte des siens.Mais les coéquipiers de Perquis n’ont pas déroulé pour autant, malgré une ultime occasion pour le jeune Fofana, futur Lyonnais (92eme). En face, Le Mans a trop gâché. Les locaux ont démarré très fort et Boissier a semé la pagaille a plusieurs reprises dans son couloir droit (3eme, 12eme). Surtout,, ouvrant trop son pied gauche après un rebond piégeux. Les Manceaux se sont encore créés une situation chaude juste avant la pause (43eme), faisant bondir par leur manque d’agressivité et de justesse dans la zone de vérité. Il a finalement fallu une sortie mal assurée d’Oberhauser pour que Boissier, encore lui, ne vienne inscrire le but de l’espoir en opportuniste (53eme). Le Mans a clairement ses chances en vue du match retour. Mais les hommes de Richard Déziré auraient évidemment aimé aborder leur déplacement en Corse, dimanche (18h00), dans une position plus confortable. Ils sont désormais condamnés à marquer deux fois…