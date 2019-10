Barcelone : Victor Valdés limogé

La première expérience de Victor Valdés dans le rôle d'entraîneur a tourné court. L'ancien gardien qui était en charge des U19 du FC Barcelone a été limogé.

L’Hospitalet de Llobregat

Le retour de Victor Valdés au FC Barcelone pour entraîner les U19 n’aura pas été un grand succès. Trois mois seulement après son comeback en Catalogne, l'ancien gardien de but est d'ores et déjà remplacé par Franck Aritga, qui était jusqu'à présent coach des U18. Samedi, l'ex-international espagnol (21 sélections) était privé de déplacement pour affronter le Gimnàstic Tarragone. Une éviction qui présageait d'un possible licenciement., de nombreux conflits seraient à l’origine de ce départ : divergences d'opinion entre le natif deet les dirigeants catalans, ces derniers souhaitant que les U19 jouent en 4-3-3 et non pas en 4-4-2., responsable de la formation, et Valdés aurait ainsi éclaté à ce sujet. Outre ce problème de schéma de jeu, son comportement aurait été vivement critiqué en interne. Expulsé lors d'un match face à Gérone, l'ancien joueur de Manchester United et du Standard Liège ne se serait pas présenté au dîner annuel des entraîneurs de la Masia. Des fautes qui auraient donc fini par sceller son sort.