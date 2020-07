Pjanic, Dembélé, Coutinho... Le Top 10 des plus gros transferts de l’histoire du FC Barcelone

🇮🇹 #SerieA 😍 Un duo Lionel Messi - Cristiano Ronaldo à la Juventus, Rivaldo en rêve !https://t.co/bFLHsIcNNb — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 4, 2020

C’est la petite bombe lancée en fin de semaine par le média espagnol. Lassé des difficultés duaurait désormais l’intention de mettre fin à son séjour du côté du Camp Nou lorsque son contrat actuel arriverait à son terme. Ce n’est peut-être qu’une simple rumeur sans fondement, comme il y en a eu beaucoup pour le passé, mais le contexte actuel du côté de l’institution catalane avec notamment une rupture du lien de confiance entreet ses dirigeants laisse inévitablement redouter le pire. >> Malaise au Barça: Lionel Messi menace de partir ! Le malheur des uns faisant le bonheur des autres ; si Lione Messi venait effectivement à dire adieu à son club de toujours, d’autres grandes écuries pourraient sauter sur l’occasion pour l’enrôler. Laémerge, par exemple, comme une destination idéale pour le sextuple Ballon d’Or., l’ancien maitre à jouer auriverde du Barça (1997-2002), estime même que le mariage avec la "Vieille Dame" serait parfait à tous points de vue.Dans sa chronique pour le site BetFair, le champion du Monde 2002 a réagi au sujet des prétendues velléités de départ du capitaine catalan. Pour lui, si divorce il y a avec les Blaugrana, Messi gagnerait beaucoup en s’engageant en faveur des champions d’Italie et la réciproque est toute aussi vraie. «, a affirmé Rivaldo avant de mieux appuyer ses propos : «Si cela se produisait, il y aurait un "boom" mondial, et je pense que la Juventus récupérerait rapidement tout investissement sur l’Argentin grâce au coup de pouce qu’elle retirerait de la visibilité et du marketing. Ce serait historique de voir les deux jouer ensemble et je suis sûr que de nombreux sponsors de la Juve aimeraient aider financièrement, donc, c’est aussi une possibilité pour Messi». Reste à savoir si le numéro 10 dua réellement l'intention de mettre ses menaces à exécution…