FC Barcelone: Samuel Umtiti poussé vers la sortie

L'OM est à la quête d’un attaquant. Ce dernier pourrait bien être le Rennais Mbaye Niang. L’édition du jour de la Provence affirme que le dossier est toujours d’actualité et que l’international sénégalais est sensible aux avances du club phocéen. Seul hic, Marseille ne dispose pas (encore) des fonds nécessaires pour compléter le transfert d’un joueur dont le prix pourrait culminer à 25 millions d’euros. L’OM va donc attendre. La Provence s’attend à une nouvelle saga estivale à l’image du dossier Rongier l’an dernier, qui s’était achevé au lendemain de la fermeture du mercato. Cette année, le marché fermera ses portes le 5 octobre. Le feuilleton risque donc de durer très longtemps... A lire aussi >> Mercato: Mbaye Niang déclare sa flamme à l'OM Le Napoli serait en discussion avancée avec la pépite des Super Eagles du Nigeria et du LOSC, Victor Osimhen. Selon Calciomercato, le buteur de 21 ans serait impatient de rejoindre les Partenopei. Le média italien affirme en effet que les 48 prochaines heures seront décisives pour les parties prenantes et ajoute que le président napolitain Aurelio De Laurentiis souhaite conclure l’accord rapidement pour un transfert qui se pourrait se réaliser aux alentours de 81 millions d’euros, avec à la clé un salaire de 6 millions d'euros €/ans. A lire aussi >> Mercato: Koulibaly devrait rester à Naples Transféré au FC Barcelone à l’été 2016, Samuel Umtiti pourrait quitter le club catalan lors de ce mercato estival selon les informations du quotidien espagnol Sport. Barré par la concurrence de Gerard Piqué et Clément Lenglet, le défenseur central franco-camerounais est sur une pente descendante depuis deux ans. Le plus gros obstacle à son transfert est son prix. Lié contractuellement au Barça jusqu’en 2023 et âgé de 26 ans, Umtiti garde une valeur marchande importante. Le défenseur formé à l’OL pourrait ainsi être cédé sous la forme d’un prêt, dans un premier temps, à l’image de ce que la direction barcelonaise avait fait pour Philippe Coutinho. Le Torino, Naples, la Lazio et l’AS Roma ont été cités comme destinations plausibles. >> Mercato: Umtiti discuterait avec Naples Depuis le regretté Ray Wilkins, passé par le Parc des Princes lors de la saison 1987/88, aucun joueur anglais n’a porté les couleurs du Paris SG. La donne pourrait évoluer très prochainement selon ce que rapporte ce mardi le quotidien britannique The Sun. D’après cette source, les responsables du club de la capitale française ont des vues sur Marcus Rashford, le brillant attaquant de Manchester United. Un raid pour le recruter pourrait intervenir dès la réouverture du marché des transferts, le 10 aout prochain.Vers un nouveau prêt d’Alexis Sanchez à l’Inter Milan ? Selon une indiscrétion signée Calciomercato, ce pourrait bien être le cas. Les dirigeants du club italien et leurs homologues mancuniens discuteraient actuellement de l’éventualité d’une nouvelle cession temporaire de l’ancien joueur d’Arsenal. L’international chilien a donné satisfaction à l’Inter depuis la reprise, ce qui motiverait la direction lombarde à le conserver, toujours selon la même source, qui précise d’ailleurs qu’un transfert sec ne serait pas à l’ordre du jour. La cellule de recrutement des Nerazzuri ne désirant pas investir 20 millions d’euros sur le Chilien.