Barcelone : Puyol ne veut pas être le directeur sportif

Le prix Fifa The Best passe toujours bien en Italie, en tous cas dans une partie de l'Italie: "Quel scandale", "Ronaldo volé", "la Fifa fans la tourmente", "votes modifiés". Une sombre histoire avec le Soudan et le Nicaragua pic.twitter.com/OFvFTpVmFs — Stanislas Touchot (@StanTouchot) 26 septembre 2019

[#Égypte🇪🇬] La Fédération Égyptienne a écrit à la FIFA pour leur demander des comptes au sujets des votes de leur capitaine et de leur sélectionneur qui n’ont pas été pris en compte pour le vote The Best. pic.twitter.com/M9wRTOo7Te — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 25 septembre 2019

Le sélectionneur du Soudan, Zdravko Logarusic, aurait affirmé que son vote a été trafiqué. « Dans mon vote, j’ai choisi Mohamed Salah en première place, Sadio Mané en deuxième et Kylian Mbappé en troisième. J’ai pris une photo du bulletin de vote après l’avoir signé avec la Fédération, et je ne sais pas ce qui s’est passé après », a-t-il indiqué. Par ailleurs toute la presse du Nicaragua relaie les propos du capitaine de la sélection, Juan Barrera, qui affirme qu’il n’a pas reçu le mail de la Fifa pour voter. « Je n’ai pas voté pour Messi. J’ai été très surpris de me voir dans la liste des capitaines qui ont voté, mais je ne l’ai pas fait cette année », lance le joueur du Municipal, un club du Guatemala. Et pourtant, dans le décompte des votes publié par la FIFA affirme que joueur en question a bel et bien voté. Des explications de la FIFA sont vivement attendues…