Barcelone : Marseille relance Miranda

Les choses sérieuses ont débuté pour les Camerounais de Ligue 1. Et autant le dire, la première journée du championnat de D1 de France s’est bien déroulée pour certains. Notamment Ignatius Ganago. Titularisé à neuf reprises lors des 20 matchs disputés la saison dernière en élite, l’attaquant de 20 ans était avec Adrien Tameze dans le onze entrant de l’OGC Nice samedi, à l’occasion de la réception d’Amiens (2-1). Très actif dans le couloir droit, le jeune international espoir camerounais s’est montré entreprenant dans les contres. Un bon match de sa part, même s’il ne termine pas buteur.En déplacement à Marseille, Reims s’est imposé 0-2 grâce notamment à un Tristan Dingomé auteur d’une somptueuse passe décisive pour Dia sur l'ouverture du score (58). Attentif au jeu, ses transmissions de balle ont posé de gros soucis aux défenseurs marseillais. Remplacé à la 72e minute par Nathanaël Mbuku, l’on ne devrait rien reprocher au milieu de terrain camerounais.Auteur de 11 buts et grand artisan du maintien du SCO Angers l’année dernière en Ligue 1, Stéphane Bahoken a manqué la fête samedi à la maison, à l’occasion de la première journée du championnat. Sur le banc de touche au coup d’envoi de cette rencontre qui opposait son club à Bordeaux et Aurélien Tchouameni (19 ans), l’attaquant international camerounais a assisté en spectateur, au succès de ses coéquipiers (3-1). Angers n’a pas eu besoin de son Lion Indomptable pour s’imposer, mais plutôt de Reine-Adelaide (25), Pereira (33) et Mangani (45). Grâce à ce succès, le club angevin s’installe provisoirement à la deuxième place du classement. Autre Camerounais sur la banquette : Ambroise Oyongo. Le défenseur de Montpellier a assisté impuissant à la défaite des siens à domicile, lors de la réception de Rennes et Theoson Siebatcheu (0-1).