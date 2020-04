Barcelone : les 2 clubs qui surveillent Ousmane Dembélé

Si l'Inter Milan a été évoqué comme une possible destination pour Lionel Messi,a alimenté ces bruits de coulisses avec une déclaration où il indique qu"un accord entre les Nerazzurri et le sextuple Ballon d'Or n'était pas unRivaldo a indiqué qu'il redoute de voir le Barça laisser partir le joueur à l'Inter Milan, un concurrent européen mais qu'il voit ce dernier rejoindre plutôt l'Asie ou l'Amérique. "Le président de l'Inter, Massimo Moratti, a déclaré cette semaine qu'il pourrait amener Lionel Messi au club et renouer avec son duel avec Cristiano Ronaldo en Italie, mais comme je l'ai déjà dit, je ne pense pas que l'Argentin quitterait Barcelone pour tout autre club européen", a-t-il déclaré à Betfair. "Je pense qu'il n'a aucune raison de quitter l'Espagne, mais si cela se produit un jour, il pourrait signer pour un club de Chine ou de MLS. Et seulement lorsqu'il cesserait d'être si décisif pour l'équipe catalane. Même si un transfert à l'Inter pourrait être financièrement très intéressant pour le joueur, je pense que cela ne suffirait pas à le convaincre et je pense que cela ressemble plus à de la propagande du président de l'Inter qu'à une réelle possibilité sur le prochain marché des transferts". Rivaldo avait auparavant indiqué queest le remplaçant naturel de Messi, si ce dernier quitte le Barça. "Je dis depuis un moment que je crois en Neymar. Peut-être que quitter Barcelone était une erreur pour le Brésilien mais, s'il y a une chance de le récupérer pour moins que les 222 millions d'euros que le Barça a payés pour lui, le club devrait saisir l'occasion. À 28 ans, il a encore beaucoup de football à jouer. Ce serait une excellente signature pour le Barça, car ils trouveraient quelqu'un qui connaît le club et qui a la personnalité pour faire la différence dans les jeux", avait-il indiqué dans une déclaration récente. A lire aussi >> FC Barcelone : Rivaldo ne doute pas de l'association Neymar-Messi