Barcelone - Lenglet : « Griezmann nous a habitués à mieux »

Le défenseur central français du FC Barcelone et coéquipier de l'attaquant français au Barça Clément Lenglet admet que le club catalan attendait davantage d'Antoine Griezmann.

On ne peut pas dire que la saison d'Antoine Griezmann au Barça est une réussite totale. Critiqué par la presse espagnole, le Français était remplaçant à Vigo lors du nul du club catalan face au Celta. Pour Clément Lenglet, les Blaugrana sont en droit d'attendre un apport plus conséquent de la part du champion du monde 2018 avec les Bleus. "Sur le terrain, lui-même sait qu’il est capable de mieux faire. Mais il ne faut pas oublier ses statistiques. Il a quand même inscrit 14 buts et délivré plusieurs passes décisives. Pour une première saison, c’est pas mal., c’est un joueur avec lequel on est très exigeant. Mais je le vois travailler dur à l’entraînement, ça ne peut que s’améliorer", analyse Lenglet pour Le Parisien.L'ancien Nancéien précise par ailleurs que, contrairement aux rumeurs dans les médias, Griezmann entretient une bonne relation avec les autres membres du vestiaire barcelonais. "Non, Antoine est bien intégré dans le vestiaire, il n’y a vraiment aucun problème (...) C’est toujours pareil quand un attaquant du Barça ne marque pas pendant deux matchs, c’est qu’il est en difficulté." Super-Antoine serait bien inspiré d'être de retour ce mardi lors du choc de Liga contre l'Atlético Madrid, son ancienne équipe.