Barcelone : Le transfert de De Jong évoqué par Van Gaal

L'entraîneur de Lyon Rudi Garcia n'a pas caché sa joie concernant les récentes prestations de son milieu de terrain Bruno Guimaraes.

Garcia : « Guimaraes voit vite et réalise »

Nombreux ont été les points communs entre les victoires lyonnaises contre la Juventus mercredi dernier (1-0) et l’AS Saint-Etienne quatre jours plus tard (2-0). Le plus flagrant fut le niveau affiché par la nouvelle recrue Bruno Guimaraes,Ce que Rudi Garcia n’a pas manqué de souligner mardi devant la presse. « Le trio du milieu a été très bon sur les deux derniers matchs, il est complémentaire. Il est capable d’imposer sa patte à l’adversaire et d’être solide sur le plan défensif, a-t-il reconnu. Et puis il y a une idée d’aller en attaques rapides ».Et l’ex-entraîneur marseillais de reprendre : « Les performances de Guimaraes ? Encore une fois c’est une complémentarité. Il n’y a pas que le milieu. Avec le retour de Léo Dubois, on ressort mieux les ballons aussi. La relation est bonne,Il voit vite et il réalise, ce n’est pas donné à tout le monde. Il a une qualité de passe qui est souvent juste et ne joue vers l’arrière que s’il est obligé ». Des qualités qui pourraient rendre de grands services à l’OL face au PSG mercredi, en demi-finale de Coupe de France.