FC Barcelone: Setien bientôt viré, Thierry Henry sur la liste pour lui succéder !

Réunion d’urgence lundi

Pocchetino, Koeman, Allegri…

Une mince expérience pour Henry

Le monde du ballon rond ne parle que de ça depuis vendredi soir : la raclée historique du FC Barcelone face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Le grand club espagnol n’a pas vu le jour et en a pris 8. Oui, 8 buts encaissé par Ter Stegen, le portier du club catalan, humilié par le club allemand (2-8), impérial cette saison et grand favori pour le sacre final.Une telle correction devrait entraîner de grands changements au sein de l’institution espagnole. D’après RAC1, le patron du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a convoqué une réunion d’urgence lundi en compagnie de l’ensemble des membres de la direction du club catalan. « Ce fut une nuit très, très difficile. Je suis désolé pour les fans et les membres du Barca, pour les joueurs… Pour tout le monde, a lancé après le match le patron du Barça à Movistar+. Nous n’étions pas le club que nous représentons, je suis vraiment désolé. »« Il y a des décisions que nous avons déjà prises, et d’autres que nous allons prendre dans les prochains jours, a également confié Bartomeu qui ne souhaiterait pas quitter son poste. Des annonces seront faites à partir de la semaine prochaine, nous devons prendre des décisions après que les choses se soient calmées. » Eric Abidal, le directeur sportif, devrait partir. Une autre chose est quasiment acquise : Quique Setién quittera la fonction d’entraîneur du Barça. D’après Sport, son départ est imminent.Alors, qui pour lui succéder maintenant ? La direction du FC Barcelone souhaiterait nommer un nouveau technicien rapidement. Désiré fortement par les fans eu égard à son riche passé de joueur, Xavi ne devrait pas être celui-là. Le nom de l’ancien milieu, qui a indiqué qu’il allait rester dans son club au Qatar (Al-Sadd) et qui est un soutien de Joan Laporta, collerait bien davantage dans un an lors des nouvelles élections. Plusieurs candidats existent.Avec la quête d’un technicien vite nommé, Mauricio Pochettino pourrait être le mieux placé. Il aurait déjà indiqué sa disponibilité. Mais l’Argentin est estampillé Espanyol, le grand rival catalan qu’il a dirigé lors de ses débuts en tant qu’entraîneur (2009-2012) après y avoir joué deux fois (1994-2001 et 2004-2006)… D’autres contacts auraient été initiés avec Ronald Koeman, l’ancien défenseur central du Barça, auteur du but vainqueur en prolongation de la finale de la Ligue des Champions 1992 face à la Sampdoria Gênes (1-0), qui est sélectionneur des Pays-Bas depuis février 2018.Autre candidat évoqué par le quotidien catalan Sport : Massimiliano Allegri, sans poste depuis son départ de la Juventus Turin en mai 2019. Le nom de l’Italien a été annoncé ces derniers mois dans le cas du Paris-SG ou de Manchester United. Sur la short-list des dirigeants, il y aurait également un nom bien connu dans les entrailles du Camp Nou. Celui de… Thierry Henry. Le Français a porté les couleurs blaugrana durant trois saisons, de 2007 à 2010, avant de raccrocher quatre ans plus tard et d’embrasser la carrière de coach. Adjoint du sélectionneur belge puis éphémère entraîneur de l’AS Monaco durant quatre mois entre octobre 2018 et janvier 2019, l’ancien attaquant dirige l’Impact de Montréal en Major League Soccer depuis novembre dernier. Son expérience reste mince, mais son glorieux passé de joueur, au côté notamment de Messi, pourrait éventuellement jouer en sa faveur.