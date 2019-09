Barcelone : Bartomeu prévient : « Neymar, nous en reparlerons en janvier-février »

Le président du FC Barcelone Josep Bartomeu a dévoilé les dessous des négociations avec le PSG pour le transfert de Neymar dans une interview accordée à Barça TV.

Le Barça ne pouvait pas faire plus

Quid de Dembélé ?

« Tout son possible »

Les choses ne pouvaient évidemment pas en rester là. Car dans les négociations qui ont impliqué le FC Barcelone, Neymar et le Paris Saint-Germain, il y a eu au moins deux déçus. Sans surprise, donc, le président du club catalan a donné sa version des faits, sur Barça TV pour justifier l’échec du transfert de l’attaquant brésilien. Avec un objectif, en toile de fond : accentuer la rupture entre la superstar auriverde et le champion de France.Josep Bartomeu a donc répété que le Barça avait fait « tout possible pour recruter Neymar cet été ». En donnant le déroulé de l’opération : « Entre le 10 et le 15 juillet, nos transferts étaient bouclés, a-t-il assuré. Il y eu une partie très claire et ensuite il y a eu une partie supplémentaire concernant Neymar. Il y a eu un moment où Leonardo a ouvert les portes pour négocier et le Barça s’est positionné. Mais nous ne pouvions pas répondre aux exigences du PSG. »Sans dévoiler les montants engagés, le dirigeant a donc confirmé, à demi-mot, que l’offre en cash formulée par l’entité blaugrana n’a jamais convaincu la direction parisienne. Le Barça a-t-il tenté d’inclure des joueurs dans le deal ? Non, a répondu Bartomeu : « Nous n’avons pas mis son nom sur la table. C’est Paris qui nous a demandé Dembélé, a-t-il assuré. Le PSG a demandé des joueurs et de l’argent. »Le patron du FCB a également avancé que le Brésilien souhaitait absolument retrouver son ancien club. Et pas un autre : « Il y a eu un moment où Neymar a demandé à la direction du PSG qu’elle concentre ses négociations avec le FC Barcelone, a-t-il dit. Neymar a fait ce qu’il devait faire. Il a fait tout son possible pour obtenir ce qu’il voulait. » Et il a prévenu : ce n’est que partie remise à l’été prochain. « Pour le moment, Neymar est écarté. Mais en février, nous en reparlerons. »