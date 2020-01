Barça : Xavi après Valverde ?

Moussa Dembélé n'est pas pisté d'aussi près que ça par Chelsea, à en croire Frank Lampard.



Lampard adds that a new signing is not close. There will be no news today or tomorrow. #CHEBUR

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 10, 2020

Lors de son point presse avant le match contre Burnley samedi à 16h en Championnat, Frank Lampard, le manager de Chelsea,La presse anglaise a fait ses choux gras d'un intérêt des Blues pour le joueur lyonnais, que Lyon veut absolument conserver. Mais Lampard a écarté cette éventualité :« C'est un joueur que je connais et que le club connaît. Je suis surpris de voir son nom apparaître si régulièrement. Il y a pas mal de joueurs au cours de la semaine dernière dont je peux dire la même chose. Je le respecte et je sais qu'il est le joueur d'une autre équipe. Bien sûr, et j'en ai parlé, nous avons le besoin de nous renforcer devant », a démenti le coach des Blues.(...) En ce moment, nous travaillons encore très dur sur le terrain d'entraînement et dans les matches pour y parvenir nous-mêmes. Je ne veux pas me lancer dans des discussions sur qui que ce soit. , comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un sujet dont je parle ouvertement. Si c'est une décision, alors je serai une grande partie de cette décision », a ajouté l'ancien international anglais.