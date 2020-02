Barça : Willian José trop cher ?

Le FC Barcelone s'intéresse bien à Willian José, mais le prix de l'attaquant de la Real Sociedad risque de refroidir les recruteurs catalans...

Ce très cher Willian José...

Selon Marca,en tant que joker médical suite à la blessure d'Ousmane Dembélé. Cependant, la Real Sociedad a déjà informé les Blaugrana que son attaquant était évalué à 35 millions d'euros.Bien qu'il n'y ait pas d'offre officielle pour l'attaquant brésilien,, précise Marca. Barcelone a approché la Real Sociedad après l'échec des négociations avec Valence pour Rodrigo Moreno. Le club catalan est disposé à payer 23 millions d'euros, plus des bonus pour Willian José, qui a également suscité l'intérêt d'équipes telles que Manchester United, Tottenham, Newcastle et West Ham. La Sociedad ne veut pas lâcher son joueur à moins de 35 millions. Pendant ce temps, le Barça surveille aussi les dossiers Lucas Perez, Angel Rodriguez, Luis Suarez (Real Saragosse) et Loren Moron.