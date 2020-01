Barça : Valverde viré et remplacé par Setien

Le FC Barcelone a officialisé lundi soir le départ d'Ernesto Valverde, qui n'aura jamais vraiment fait l'unanimité en Catalogne. Il est remplacé par l'ancien entraîneur du Betis Séville, Quique Setien.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e