Barça : Ter Stegen n'est pas inquiet malgré la défaite

Werst Ham se renseigne sur Cédric Bakambu

Le Barça relance la piste Aubameyang

Bacary Sagna en discussions avec le FC Nantes

Le RB Leipzig s'offre la pépite Dani Olmo

Ever Banega quitte Séville pour un club saoudien

Le buteur vedette des Léopards de la République Démocratique du Congo , Cédric Bakambu, attise les convoitises des cadors européens depuis plusieurs mois. Le nom de l’attaquant de Bejing Guon (Chine) a notamment été longtemps associé à Villarreal et l’Atletico Madrid en vue d’un transfert cet hiver, mais le dossier est finalement resté sans suite. Toutefois, et selon les informations de madeinfoot.com , c'est du côté de la prestigieuse Premier League anglaise que "BakaGoal" pourrait rebondir. En effet, le média français affirme ce weekend que les dirigeants de West Ham United (17ème du championnat) seraient passés à l’offensive pour s’attacher les services de l’ancien buteur de Villarreal. Les "Hammers" en perte de vitesse seraient actuellement en discussion avec les dirigeants pékinois. Le club chinois exigerait 25 millions d’euros pour se départir de son joyau congolais.Opéré du genou droit et absent pour une durée de quatre mois, Luis Suarez a laissé un vide au sein de l’attaque du Barça. Un vide que les dirigeants espèrent combler avec le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, selon les informations de Mundo Deportivo. Le quotidien sportif catalan affirme ainsi que les recruteurs blaugrana sont déjà en contact avec l’attaquant, qui aurait donné son accord pour un transfert. Arsenal s’avère beaucoup plus difficile à convaincre selon cette même source. Le contrat d’Aubameyang chez les Gunners prend fin en 2021. De quoi pousser Arsenal vers la table des négociations, car le Gabonais peut partir libre dans un an et demi.A trente-six ans, Bacary Sagna n’a pas encore l’intention de raccrocher les crampons. Après la fin de son contrat avec la franchise de l’Impact de Montréal, l’ex-international tricolore (65 capes) a l’espoir de rebondir ailleurs. Et parmi les options qui s’offrent à lui, il y a le FC Nantes. Ce dimanche, sur RMC Sport, le chevronné latéral droit a reconnu l’existence des contacts avec les Canaris. « Tant que je me sens bien et en pleine forme je ne me mets pas de limites, a indiqué l’ancien d’Arsenal. Il y a des clubs intéressés en MLS, en Turquie et un club français. Nantes ? Voilà c’est ça. Il y a eu un contact et je laisse faire mon agent. A eux de voir ce qu’il se passe de leur côté. J’ai envie de jouer, à Nantes ou ailleurs je veux. »Le RB Leipzig, actuel leader de la Bundesliga, vient de s’offrir un renfort de choix. Dani Olmo, le milieu offensif du Dinamo Zagreb, s’est engagé en sa faveur. Cet espagnol de 21 ans est considéré comme un grand espoir du football européen et il a donc choisi l’Allemagne pour entamer son parcours dans un championnat majeur. La durée de son contrat est de quatre ans et demi. Pour ce qui est du montant du deal, il n’a pas été communiqué, mais il se murmure qu’il est de l’ordre de 20M€ (plus d’éventuels bonus).En fin de bail avec les Nervionenses en juin prochain, le milieu international argentin Ever Banega rejoindra Al Shabab à l’issue de la campagne actuelle. Banega, 31 ans, a signé un bail de trois ans en faveur du club saoudien qui a publié un communiqué pour officialiser la nouvelle sur ses canaux sociaux. Al Shabab est actuellement 9e du championnat saoudien. Auteur de deux passages à Séville, de 2014 à 2016, puis de 2017 à 2020, Ever Banega a soulevé à deux reprises deux Ligue Europa avec le club andalou.