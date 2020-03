Barça - Suarez : « N'oubliez pas de rester à la maison »

En raison de la propagation du coronavirus, le CHAN 2020, prévu le mois prochain au Cameroun, a été reporté.

La décision ne faisait aucun doute, elle est tombée ce mardi après-midi. Le CHAN 2020 n'aura pas lieu le mois prochain au Cameroun. Les autorités du pays, ministre des Sports et comité d'organisation en tête, ont tiré les conséquences de la propagation du coronavirus, et annoncé que, face à ce "cas de force majeure", la compétition ne pouvait être que reportée. Dans la foulée, la Confédération africaine de football a publié un communiqué sur le sujet. En raison des risques sanitaires croissants sur le continent et des restrictions de transport qu'ils entraînent, le tournoi réservé aux joueurs locaux aura lieu à une date ultérieure, en "fonction de l'amélioration de la situation". Ces derniers jours, le Rwanda avait déclaré forfait et plusieurs pays, Maroc en tête, avaient suspendu leur programme de préparation.

Communiqué de la CAF :

Suite à la préoccupation croissante liée au virus COVID-19 et au rapport de la visite d'inspection médicale récemment conduite dans le pays hôte du CHAN Total, Cameroun 2020, le comité d'urgence de la CAF a décidé aujourd'hui de reporter la compétition jusqu'à nouvel ordre.

Les facteurs suivants ont été pris en considération par le Comité Médical dans sa recommandation au Comité d'Urgence.



- Même si la situation est considérée comme étant sous contrôle au Cameroun et selon les recommandations de l'OMS, la crise n'est pas encore stabilisée en Afrique et il est très difficile de prévoir son évolution dans les prochains jours ;



- Voyager à travers le continent devient de plus en plus compliqué, voire impossible pour certains pays, en raison des restrictions mises en place par les différents gouvernements ;



- Pour toutes ces raisons, et pour éviter tout risque inutile, la proposition de la Commission Médicale était de reporter à l'unanimité le CHAN.

Le Comité d'Urgence a également décidé qu'il était nécessaire de reporter la réunion du Comité Exécutif ainsi que la 42ème Assemblée Générale initialement prévue le 24 avril 2020 au Cameroun.

Nous tenons à vous assurer que la CAF surveille la situation de près et travaille avec les autorités compétentes telles que l'OMS sur l'impact du virus sur le continent et les compétitions de la CAF. L'Administration de la CAF proposera les nouvelles dates potentielles en temps voulu et en fonction de l'amélioration de la situation.