Barça - Suarez : « Lautaro est un vrai n°9 »

Serge Aurier, capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, s’est exprimé sur le départ de son entraîneur à la tête de la sélection ivoirienne de football. L’ancien joueur de PSG a indiqué qu’ils ont traversé les étapes difficiles ensemble avec l’équipe ivoirienne. « Je pense qu’il a fait un travail remarquable. On sortait de la CAN 2017. On était dans un moment difficile quand il est arrivé. On a répondu de belle manière avec la CAN 2019. Dommage qu’on ne soit pas allé au bout... C’était l’une des CAN les plus abouties en Egypte. Une grande fierté de l’avoir eu en tant qu’entraîneur » s’est exprimé le champion d’Afrique 2015 après le départ de Kamso. Il faut rappeler que Kamara Ibrahim a fait un bilan plutôt acceptable avec les Éléphants :