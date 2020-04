Barça : Setién ne s'imagine pas champion sans rejouer

Si la Liga ne redémarre pas et que le titre revient au Barça, le coach Quique Setién trouverait ça étrange.

Quique Setién : "Je n'aimerais pas être champion de cette manière"

Le football est à l'arrêt. La possibilité de terminer les différentes compétitions nationales se refroidit de jour en jour. La période de confinement liée à la pandémie de coronavirus se poursuit dans de nombreux pays, et la FIFA a d'ores et déjà indiqué qu'elle ferait le maximum pour renforcer la sécurité dans cette période où le football passe au second plan. Conséquence : l'idée de voir certains championnats gelés devient crédible., à moins que les résultats ne soit effacés.En Espagne, le FC Barcelone est actuellement leader de la Liga avec deux points d'avance sur le Real Madrid. Quique Setién, l'entraîneur du club catalan, estime qu'un titre obtenu dans ces conditions n'a évidemment pas du tout la même saveur. ". J'aimerais revenir le plus vite possible pour éviter de causer le plus de dommages possibles au football, mais la réalité c'est que nous vivons un grave problème", a expliqué le technicien dans des propos accordés à la Cadena Ser.