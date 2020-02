Barça - Setién :"Le lien entre Messi et Griezmann sera fluide et extraordinaire"

OFFICIEL Le club de Parme annonce dans un communiqué avoir écarté Gervinho pour s'être absenté de l'entraînement à plusieurs reprises ces derniers jours. L'attaquant ivoirien devait rejoindre le club d'Al-Sadd (entraîné par Xavi) au mercato d'hiver mais le transfert a capoté. pic.twitter.com/T0bO3f0Gx9 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 4, 2020

Gervinho reste à Parma Calcio 1913 jusqu'en fin de saison.

L'ex capitaine des Éléphants qui avait sous ses yeux un contrat très juteux à Al Saad ne pourra pas fouler le Sol du Qatar car son contrat a été invalide pour un retard impardonnable de neuf minutes. pic.twitter.com/3w15gevOKm — Starfoot225 (@starfoot225) February 3, 2020

[#NEWS] Après le transfert manqué de Gervinho au Qatar dans les dernières minutes du mercato, le club de Parme en Italie dans lequel il évolue depuis le début de saison l'a sorti de son effectif.

Pour l'instant, l'ancien capitaine des éléphants ne s'entraine pas avec l'équipe. pic.twitter.com/KPrymzHWpD — Life Magazine (@LifeMagazine_CI) February 4, 2020

Neuf minutes de retard lors de l’envoi des documents officiels ont condamné le joueur de 32 ans à rester en Italie, où son contrat court encore jusqu’en juin 2022. Les Parmesans n'ont pas digéré la manière avec laquelle il a voulu quitter et ont décidé de le mettre à l’écart jusqu’à nouvel ordre. « Parme annonce que le joueur Gervinho, suite des absences répétées et injustifiées aux entraînements, suivra un programme individualisé aux ordres du staff technique jusqu’à nouvel ordre », peut-on lire sur un communiqué officiel publié mardi par le club de la Serie A. Le directeur sportif Daniele Faggiani a déclaré, lors d'une conférence de presse mercredi : « Il n’était pas sûr de vouloir partir. S’il l’avait vraiment été, il aurait pu signer plus vite. Nous étions en temps et en heure, mais le garçon n’était pas vraiment convaincu. Nous travaillons pour trouver la meilleure solution pour tout le monde. Ce n’est pas facile », a-t-il lâché. A lire aussi >> Parme : Pourquoi Gervinho n'a pas signé au Qatar