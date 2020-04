Barça : Rivaldo voit Messi en MLS ou en Chine

Si beaucoup pensent que Lionel Messi finira sa carrière au FC Barcelone, l'ancienne gloire du club catalan imagine une destination étonnante pour l'Argentin.





Si l'idée d'un retour de Lionel Messi en Argentine a souvent circulé tout au long de sa carrière, l'hypothèse d'un transfert du génie de Rosario dans un autre club européen a aussi pris de l'épaisseur. La saison délicate du FC Barcelone ne laisserait pas Messi insensible, et certaines écuries seraient prêtes à tenter leur chance. Cette semaine, la presse italienne a fait état d'une potentielle offensive de l'Inter Milan. Interrogé sur ces bruits, Rivaldo, ancienne gloire du Barça, n'imagine pas la Pulga dans un autre club du Vieux Continent, mais plutôt en Chine ou aux Etats-Unis.

Rivaldo n'imagine pas l'Inter séduire Messi

« Je pense qu’il n’a aucune raison de quitter l’Espagne, mais si cela se produit un jour, il pourrait signer pour un club de Chine ou de MLS, mais seulement lorsqu’il cesserait d’être si décisif pour l’équipe catalane, a expliqué Rivaldo à Betfair. Même si un transfert à l’Inter pourrait être financièrement encourageant pour le joueur, je soupçonne que ce ne serait pas suffisant pour le convaincre et je pense que cela ressemble plus à de la propagande du président de l’Inter qu’à une réelle possibilité sur le prochain marché des transferts ».