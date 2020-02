Barça : Messi peut partir !

🔴Back to Melwood: Alors que tous ses coéquipiers bénéficient de quelques jours de vacances, Sadio Mane est lui resté à Melwood. Absent lors des 4 derniers matches des Reds, Sadio Mane va profiter de cette pause pour reprendre du rythme.#sirsport #senegal pic.twitter.com/KJdCQaSgq8 — sirsport (@sirsportnet) February 7, 2020

Aucune nouvelle n'a filtré sur son état de blessure depuis, alors qu'il a été annoncé qu'il manquera trois matches avec les Reds. Mais aujourd'hui, on apprenait un peu plus sur son rééducation. En effet, si tous les joueurs de Liverpool sont en vacance, profitant de la trêve, Sadio Mané ainsi que son coéquipier, James Milner se sont rendus à Melwood pour leur rééducation. Une information révélée par le journal Echo qui indique que les deux joueurs ont à cœur pour retrouver la compétition le plus vite possible. Mané a commencé la course et se contente de quelques séances individuelles et il semble être sur la bonne voie pour retrouver les terrains. Il devrait toutefois manquer les deux prochains rendez-vous contre Norwich en championnat et l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. A lire aussi >> Liverpool : Mané absent lors des deux prochains matchs