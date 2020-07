Barça : Messi doit rester... selon Zidane

Passé notamment par Liverpool et l'Olympique Lyonnais, Milan Baros a annoncé ce vendredi, sa retraite.

Un avenir possible dans le football ?

"Je dois me reposer avant tout. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Certaines offres se profilent, dont Baník. Le football a été avec moi toute ma vie et je n'exclus pas de rester dedans. Comme je l'ai dit, maintenant je veux me reposer complètement pendant un certain temps et je ne pense pas à ce qui va se passer ensuite", a expliqué Baros, visiblement marqué par tant d'années de football. Durant sa carrière, outre la Ligue des champions, Baros a aussi glané deux titres de champion de France avec l’OL (2007, 2008), une FA Cup avec Portsmouth (2008), et un titre de champion de Turquie avec Galatasaray (2012).



L'histoire est terminée entre Milan Baros et le football professionnel. L'ancien attaquant de Liverpool, Aston Villa, l’Olympique Lyonnais, Portsmouth, Galatasaray et le Banik Ostrava, a annoncé, ce vendredi, sa retraite. Désormais âgé de 38 ans, il n'est plus capable de performer comme il le voudrait, en raison d'un corps qui n'arrive plus à suivre, selon lui. "", a commenté le joueur sur le site officiel du Banik Ostrava afin d'expliquer sa décision.Vainqueur de la Ligue des champions en 2005 avec Liverpool face à l'AC Milan, Baros devrait disputer son dernier match à domicile avec Banik dimanche, contre Pilsen. Et pour le moment, il ne songe pas à l'avenir.