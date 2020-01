Barça : Messi aimerait que Suarez rempile

Bousculé en première période par Amiens, Lille a profité de sa supériorité numérique pour inverser la tendance et s’offrir un second acte plus tranquille. Les Dogues s’invitent dans le dernier carré de cette dernière édition de la Coupe de la Ligue.

Le debrief





L’instant T :



Déjà averti pour une succession de fautes, Zungu s’en sort bien à la 35ème minute après un mauvais geste sur Osimhen. En effet, après un accrochage, Zungu se relève et vient mettre un léger coup de tête à Osimhen. L’arbitre, M. Bastien le



rappelle juste à l’ordre oralement. Cinq minutes plus tard, l’arbitre est moins sympa en expulsant l’Amiénois sur un énième excès d‘engagement. Zungu en bout de course vient écraser le pied de Bamba. Cette fois-ci, M.Bastien sort le rouge.





Les buts

Les tops et les flops

Luiz ARAUJO (7)

GABRIEL (7)

Boubakary SOUMARE (4)

La feuille de match

Lille

Amiens

Deux rencontres avant de pouvoir fouler la pelouse du Stade de France. C’est avec cette motivation que Lille et Amiens abordaient ce quart de finale de Coupe de la Ligue. Avec deux entraineurs ambitieux qui n’avaient pas ‘intention de faire l’impasse sur une compétition qui donne un accès raccourci à l’Europe. Côté moral, il semble bien que les Lillois avaient un petit avantage avant cette rencontre eu égard à leur qualification en Coupe de France à Raon l’Etape, le week-end dernier pendant qu’Amiens se faisait éliminer par Rennes après la cruelle séance de tirs au but. D’autant qu’en championnat, les Picards sont barragistes alors que Lille bataille pour le podium. Mais dès le coup d’envoi, ce sont les Amiénois qui ont mis leur patte sur la rencontre grâce à un pressing très haut et un gros travail à la récupération. Le bloc compact mis en place par Elsner empêchait les Lillois de s’exprimer et les Amiénois étaient plus dangereux que les joueurs de Galtier. Malheureusement à force de mettre de l’impact, Amiens s’est fait punir et Zungu s’est logiquement fait expulser pour l’ensemble de son œuvre à 5 minutes de la pause. Si les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge, les Lillois prenaient l’ascendant moralement avec cette supériorité numérique.Dès le début de la seconde période, Lille a pris les choses en main, en jouant beaucoup plus haut et en devenant maître du ballon. Et cette nouvelle stratégie n’a pas tardé à porter ses fruits avec l’ouverture du score d’Araujo suivi rapidement par une nouvelle réalisation d’Osimhen pour faire le break. Le match était alors plié et les Amiénois n’ont jamais réussi à faire trembler les Dogues qui ont pu gérer tranquillement la fin de match. Une issue très frustrante pour Amiens qui pouvait espérer beaucoup mieux sans cette expulsion prématurée. Il va falloir maintenant se remobiliser pour la réception de Montpellier en championnat.Sur un corner joué à deux, Bradaric glisse le ballon à Luiz Araujo qui à l’angle de la surface frappe fort dans la lucarne opposée de Dreyer qui ne peut rien faire.Sur une balle en profondeur, Osimhen crochète magnifiquement Chedjou dans la surface et ajuste Dreyer du plat du pied.Longtemps discret, il a réveillé le public et débloqué la situation d’une magnifique frappe. Un but qui a rendu le match facile aux Lillois. Il était tout près du doublé sur une très belle frappe du gauche qui est passé juste à côté. Très grosse seconde période du Brésilien.Impeccable tout au long du match, il a gagné tous ses duels et a été très précis dans ses relances. Une véritable rampe de lancement pour son équipe qui a aussi étét précieux sur les phases arrêtées que ce soit offensivement ou défensivement.Le roc du milieu lillois a été au supplice en première période en se faisant bouger par l’impact mis par les joueurs amiénois. Souvent mal positionné, il n’a jamais réussi à faire la loi et le jeu de son équipe s’en est trouvé très appauvri. Beaucoup mieux en seconde période à 11 contre 10, dans une position plus haute sur le terrain.Temps humide – Pelouse en bon état: M.Bastien (: Luiz Araujo (50eme) et Osimhen (58eme) pour Lille: André (45eme) et Léo Jardim (91eme) pour Lille – Zungu (20eme) et Calabresi (87eme) pour Amiens: Zungu (39eme) pour AmiensLéo Jardim () – Celik (), Fonte (cap) (), Gabriel (), Bradaric () –Bo.Soumaré (), André () puis Rémy (63eme) - R.Sanches () puis Xeka (79eme), L.Araujo (), J.Bamba () puis Reinildo (89eme) – Osimhen (: Maignan(g), Pied, Soumaoro, Ikoné: C.GaltierDreyer() – Dibassy (), Chedjou (), Lefort () - Monconduit (cap)() puis Calabresi (75eme), Gnahoré (), Zungu (), Aleesami () - Diabaté () puis Blin (58eme), M.Konaté (), Mendoza () puis Ghoddos (70eme): Gurtner (g), Cornette, Guirassy, Otero: L.Elsner