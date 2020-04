Barça : Les salaires des joueurs encore baissés ?

« Njie ne s’adapte pas dans un jeu de combinaison. Il a une bonne vitesse, mais il ne joue pas en passe. Son efficacité est très faible. Les fans de l’OM n’ont donc pas vainement remercié le Dinamo de l’avoir acheté. (...) »



Le Lion Indomptable n'a marqué qu'un seul but depuis sa venue en Russie, c'était au derby face au CSKA Moscou. Depuis, il n'a rien montré, se contentant de quelques apparitions décevantes. L'ancien joueur du Dynamo Moscou, Andrey Kobelec, est parmi ceux qui se sont permis de critiquer le Camerounais. « Njie ne s’adapte pas dans un jeu de combinaison. Il a une bonne vitesse, mais il ne joue pas en passe. Son efficacité est très faible. Les fans de Marseille n’ont donc pas vainement remercié le Dynamo de l’avoir acheté. (…) Njie et tous les autres, c’est de l’argent que Dynamo a jeté par les fenêtres », a-t-il indiqué dans les colonnes de Sport Express. Le journaliste David Sansun du site Russian Football News a lui aussi taclé le Camerounais, également passé par l'Olympique Lyonnais. « Njie pensait que la Russie serait une ligue facile où jouer, mais c’est très défensif et physique. Ce qui compense la qualité inférieure (de la ligue) en général. Njie n’a pas vraiment encore adopté le rythme de la ligue, bien qu’il ait déjà joué pas mal de rencontres. Il gaspille beaucoup de ballons et il est égoïste. Le Dynamo a fait de meilleurs coups avec des joueurs comme Igboun. En considérant le prix payé, ce n’est pas un bon transfert. Je pense que la plupart des gens ont prédit que ce serait le résultat », a-t-il indiqué de sa part. Alors que tous les championnats sont à l'arrêt à cause du Coronavirus, Njie aura la chance de se ressaisir une fois que le championnat russe reprenne dans les semaines, voir les mois à venir, selon la crise sanitaire. A lire aussi >> Russie : Clinton Njie se met enfin à exister