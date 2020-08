Barça : Le nouveau Camp Nou livré en... 2025

Yaya Touré ne compte pas encore raccrocher

Un retour en Angleterre ?

📸 Yaya Touré s'entraîne avec Leyton orient, club de League Two (D4 anglaise). 🤗 pic.twitter.com/pJbrhNQoId — Blue Moon (@FRBlueMoon) July 27, 2020

L'Ivoirien n'a plus joué de match officiel depuis la défaite contre Nantong Zhiyun (2-1), soit depuis presque dix mois. Le joueur ne cache toutefois pas son envie de rejouer, de préférence en Angleterre. «Je veux juste que les gens me donnent une chance et ils ne seront pas déçus. Je continuerai à jouer, peut-être quelques années. La Premier League, le championnat, ça dépend, mais j'ai hâte d'être manager. Je vais commencer mes diplômes », a indiqué le champion d'Afrique 2015 à Times. Le joueur a été pisté par des clubs Brésiliens dont Botafogo et Vasco de Gama mais rien n'a été fait depuis. Il a été également proposé à Brest et Troyes en France sans suite. A lire aussi >> Manchester City- Real Madrid : Yaya Touré donne son pronostic ! Le Leyton Orient FC, club de 4e division Anglaise, a fait le buzz sur les réseaux sociaux avec une photo du joueur avec le maillot du club. «Qui avons-nous ici ? Ce n'est que le triple vainqueur de la Premier League, le vainqueur de la Liga et de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est là, au centre d'entraînement de Leyton Orient ce matin». Le joueur de 37 ans était présent juste pour s'entraîner et garder la forme avant de trouver un nouveau point de chute qui ne sera sûrement pas la 4e division Anglaise. «J'ai eu le contact de son agent il y a dix jours, et nous avons pensé que c'était une blague ! Toute opportunité d'avoir un joueur de sa qualité, l'un des meilleurs au monde, est fantastique. Il est comme une très bonne personne et cela donnera à nos joueurs une très bonne occasion d'apprendre de lui et de son expérience», a indiqué l'entraîneur Ross Embleton. «C’est le Leyton Orient qui m’a permis de m'entraîner avec les gars, et tout le monde m’a bien accueilli ici. Je veux juste faire de mon mieux et m'entraîner dur. Aujourd'hui, c'était juste pour essayer de faire marcher mes jambes, mais je pense qu'à partir de lundi, je chercherai à être plus impliqué sur le ballon et je serai beaucoup plus actif », a indiqué l'Ivoirien avant de poursuivre : «Merci aux sympathiques personnes de Leyton Orient de m’accueillir pour m’entraîner avec eux. Ça fait du bien de reprendre l’entraînement et de sentir le terrain. Bien se préparer pour mon prochain défi». La question qui se pose maintenant est où est ce que le frère de Kolo Touré posera-t-il ses valises ? A lire aussi >> Et si Yaya Touré signe pour un club de 4e division Anglaise ?