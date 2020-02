Barça : La présentation (détendue) de Braithwaite

Manchester United a été accroché sur le terrain de Bruges (1-1) jeudi, en Ligue Europa. L'Ajax a perdu à Getafe (2-0), l'Inter l'a emporté.

Le RB Salzbourg orphelin d'Haaland

Bruges avait donné du fil à retordre au Real Madrid en phase de poule de la Ligue des champions. Opposé à Manchester United, le club belge a ouvert le score par Dennis, buteur face aux Merengue, qui lobait Sergio Romero au quart d'heure de jeu. Inspiré face à Chelsea en championnat, Anthony Martial égalisait à la 36e minute en battant Mignolet de l'intérieur du pied droit.Benfica, qui se rendait sur le terrain du Shakhtar Donetsk, a concédé un but sur une reprise pied droit de Patrick peu avant l'heure de jeu, et a cru a égaliser par l'entremise de Tavares à la 62e minute. Un but annulé par le VAR. Les Aigles revenaient tout de même à la marque 4 minutes plus tard sur un penalty signé Pizzi. MaisOrphelin d'Erling Haaland, qui fait désormais le bonheur du Borussia Dortmund, le Red Bull Salzbourg s'est largement incliné sur le terrain de l'Eintracht Francfort avec un triplé de Kamada notamment (4-1). Surprenant troisième de Liga, Getafe s'est offert le scalp de l'Ajax Amsterdam, excusez du peu, grâce à des buts de Deveyrson et Kenedy (2-0). Le Sporting Portugal n'a pas fait dans le détail face à l'Istanbul Basaksehir (3-1) et s'assure un bon matelas en vue du retour. Copenhague, qui recevait le Celtic, n'a pu faire mieux qu'un match nul à la maison (1-1), tandis que Séville, multiple vainqueur de l'épreuve est allé chercher le nul à Cluj (1-1). Enfin,