Barça : Kurzawa plutôt en Angleterre ?

Liverpool are interested in 24-year old Senegalese center-back Ousseynou Ba. His club Olympiacos believes the Reds will turn their interest into an offer in the summer, after being impressed with his performances in the Europa League against English sides pic.twitter.com/Z9Jd5WzDf5 — Benny Bernard (@BennyBenard4) April 7, 2020

Le Lion de la Teranga qui évolue actuellement à l'Olympiqkos aurait tapé dans l'œil du club anglais, désireux de renforcer son secteur défensif en vue de la saison prochaine. Ba, l'une des révélations du championnat grec, a réalisé une prestation XXL contre Arsenal en 16èmes de finale de l'Europa League. Cette performance n'a pas laissé insensible le leader de la Premier League, qui serait prêt à passer à l'action dès l'ouverture du mercato. L'Olympiakos réclamerait 20 millions d'euros pour céder son joueur.