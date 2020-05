Barça : Jordi Alba vers la Juventus ?

Le palmarès de Paul Moukila:

Parcours professionnel :

Sacré Ballon d’Or africain 1974 , le légendaire buteur congolais, alias «», a marqué toute une génération audes années. Considéré comme le canonnier le plus talentueux de l’histoire des "", le recordman d’apparitions sous le maillot national (93 capes) a été l’un des héros qui ont remporté haut la main la CAN 1972 et qui demeure jusqu'à ce jour la seule compétition majeure glanée par le. L’emblématique numéro 10 congolais, vainqueur de la Ligue des Champions africaine 1974 sous les couleurs du CARA Brazzaville , détient également le record du nombre de buts signés dans le championnat national. Le «serial buteur» a réussi l’incroyable exploit de marquerlors de la saison. Une performance qui demeure jusqu’à ce jour inégalée ! On retiendra par ailleurs le passage discret deen Europe durant les années 70-80 du côté de la Ligue 1 française, sous le maillot de Strasbourg lors d’un stage militaire, puis au Stade français , à Fontainebleau ainsi qu’à Malakoff . Il n’en demeure pas moins que le génie deau pied gauche dévastateur reste l’un des plus grands joueurs que leait connu. Si ce n’est le meilleur.Ballon d'Or africain 1974 Coupe d'Afrique des Nations 1972 Ligue des Champions africaine 1974 Recordman d’apparitions sous le maillot des "Diables Rouges" du Congo (93 capes) Recordman du nombre de buts signés dans le championnat national (40 buts lors de la saison1968-1970: AS Bantous (RDC) 1970-1971: Inter Club (Congo) 1971-1975 : CARA Brazzaville (Congo) 1975-1976 : RC Strasbourg (France) 1976-1978 CARA Brazzaville (Congo) 1981–1983 : Stade français (France) 1983–1985 Fontainebleau (France) 1985–1986 : USM Malakoff (France)