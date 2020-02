Barça : Jordi Alba de retour pour le Clasico

Titulaire en début de saison, Kepa Arrizabalaga s'est retrouvé sur le banc des remplaçants ces dernières semaines, Frank Lampard préférant aligner Willy Caballero. En conférence de presse, l'entraîneur de Chelsea a évoqué la concurrence entre ses deux gardiens.

C'est un fait : le gardien de but le plus cher de l'histoire (Chelsea a déboursé 80 millions d'euros pour le recruter à l'été 2018) n'est plus titulaire dans son club. Pas forcément irréprochable cette saison, Kepa Arrizabalaga n'a en effet plus disputé le moindre match depuis fin janvier. Désormais remplaçant, le portier espagnol a vu l'expérimenté Willy Caballero (38 ans) lui ravir la place de titulaire. Un changement très provisoire ou voué à s'inscrire dans la durée ? Pour le moment, Frank Lampard reste flou à ce sujet. « J’ai une vingtaine de joueurs à ma disposition, mais je ne peux pas tous les rendre heureux en même temps, a affirmé le technicien londonien. Tout ce que j’attends, c’est du professionnalisme au sein de mon équipe, ce que Kepa a donné. Chaque joueur a le contrôle de son propre destin. Kepa s’entraîne bien, mais Willy Caballero s’entraîne également bien. Il joue plutôt bien, il a réalisé de très bons arrêts contre le Bayern Munich. »