Barça : Ilaix Moriba Kourouma aurait dit oui au Syli National !

Kalidou Koulibaly se verrait bien succéder à Thiago Silva au #PSG. Paris a beaucoup d’atouts aux yeux du Sénégalais. Le défenseur de Naples, estimé entre 75 et 80M€, vient de s’acheter un duplex dans le XVe arrondissement. (Le Parisien)https://t.co/Si2trW49aR — Vince (@VinceMalouh) February 26, 2020

Plusieurs joueurs sont à l'affût du défenseur Sénégalais dont le Barça, le Real Madrid, Manchester United, Manchester City, la Juventus et Chelsea mais aussi ... le PSG. Le club de la capitale est à la recherche à un remplaçant à Tiago Silva, de plus en plus proche de la retraite. Un nouvel indice vient d'accentuer l'hypothèse de voir le finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations rejoindre le PSG. En effet, Le Parisien a révélé que le défenseur a acheté un appartement d'une valeur de 4 M€ à Paris. Un investissement pour préparer son arrivée à la capitale Française ? Si personne ne peut confirmer, personne ne peut nier non plus.