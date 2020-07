Barça : Griezmann

Ce samedi soir, dans le cadre de la 30eme journée de Serie A, l'AC Milan a largement battu la Lazio Rome (0-3). Les Biancocelesti, désormais à sept points de la Juventus, pourraient bel et bien avoir dit adieu au titre.

L'absence d'Immobile a pesé

Une victoire nette et sans bavure. Ce samedi soir, dans le cadre de la 30eme journée de Serie A, l'AC Milan a largement battu la Lazio Rome, sur sa pelouse (0-3). Dans un Stadio Olimpico toujours à huis clos, en raison de la pandémie de coronavirus, les Biancocelesti n'ont pas attendu bien longtemps avant d'encaisser l'ouverture du score., qui s'est logée sous la barre transversale du gardien de but adverse, bien trop avancé et qui n'a donc rien pu faire (23eme). Après ce premier but sublime, les visiteurs n'ont pas tardé avant d'enfoncer le clou. Après une main du défenseur roumain Stefan Radu dans la surface de réparation, l'arbitre n'a pas hésité avant de siffler et de désigner le point de penalty. Un penalty que s'est ensuite chargé de transformer Ibrahimovic, d'une frappe pied droit et avec de la réussite, puisque le ballon est passé sous le ventre de Thomas Strakosha, qui en a même ralenti la course (34eme).Mais la réussite n'était définitivement pas du côté des Romains, privés de leur meilleur buteur, également leader du classement des meilleurs buteurs du championnat, à savoir l'attaquant italien Ciro Immobile (29 buts), suspendu. Entré en jeu à la pause, à la place d'Ibrahimovic, Ante Rebic a enfoncé le clou. Après une bonne remise du milieu de terrain italien Giacomo Bonaventura, l'attaquant croate, dans la surface de réparation, ne s'est ensuite pas fait prier pour tromper le dernier rempart albanais, d'une frappe de l'intérieur du pied droit (59eme).En effet, toutes compétitions confondues, le club lombard n'a pas perdu une seule de ses rencontres disputées depuis la mi-juin (trois victoires et deux matches nuls). De son côté, après deux succès d'affilée, la Lazio, qui enregistre là une quatrième défaite cette saison en Serie A, retombe donc dans ses travers et perd très gros. Outre la fin de son invincibilité à domicile en championnat cette saison, après douze victoires et trois matches nuls, le club romain pourrait également avoir bel et bien dit adieu au titre. Car désormais, la Juventus Turin, plus que jamais en tête, possède un total de sept points d'avance sur les hommes de Simone Inzaghi. Un handicap qui pourrait bien s'avérer insurmontable.