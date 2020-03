Barça : Griezmann à vendre ?

Ci-après le classement des dix joueurs les mieux rémunérés de la planète (25/03/2020) :

Les joueurs les mieux payés de l'exercice 2019/2020 (salaire club + revenus publicitaires), selon France Football. 💸 Suite du classement sur Instagram : @actufoot_ — Actu Foot (@ActuFoot_) March 24, 2020

Entre les récentes transactions du dernier mercato hivernal et les prolongations de contrats des vedettes du ballon rond, ledes footballeurs les mieux payés de la planète a subi de nombreux chamboulements. A lire aussi >> Le Top 10 des joueurs les plus chers de la planète football Dans ce contexte, l’hebdomadaire France Football a publié cette semaine le classement des plus gros revenus de la planète foot. Un palmarès établi en prenant en compte les salaires bruts, les primes et les revenus publicitaires pour la saison en cours. Sans grande surprise, c’est le capitaine blaugrana, Lionel Messi , qui trône toujours sur le panthéon des footballeurs les mieux payés avecd’euro par saison. Une somme astronomique qui place la superstar du FC Barcelone loin devant la concurrence. Derrière lui, il sent toutefois le souffle de son éternel rival, Cristiano Ronaldo (118 millions d’euros) tandis que le fantasque brésilien du PSG, Neymar Jr , complète le podium avec une rémunération demillions par exerciceIl convient de noter également qu’à la surprise générale, deux des vingt joueurs les mieux payés au monde n'évoluent pas sur le "Vieux Continent" ! Il s’agit de l'ex maître à jouer du FC Barcelone,qui perçoit un chèque depar saison au(Japon), ainsi que du milieu de terrain brésilien,qui émerge àannuels à "L'Empire céleste", du côté de(FC Barcelone) :(Juventus) :(PSG) :(Real Madrid) :(FC Barcelone) :(Real Madrid) :(Vissel Kobe) :(Manchester City):(Bayern Munich):(PSG) :(FC Barcelone) :(FC Barcelone) :(Real Madrid):(Bayern Munich):(Shanghai SIPG):(Inter Milan):(Arsenal):(Manchester City):(Manchester City):(Manchester United) :