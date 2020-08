Barça : Griezmann a ''préparé sa valise jusqu'au 23 août''

Les points forts de l’Atalanta Bergame

Le meilleur moyen de défendre est d'attaquer

Gian Piero Gasperini, le maître tacticien

Grisée par la dynamique d'une épopée mémorable

Les points faibles de l’Atalanta

Une arrière-garde friable

Le manque d’expérience

Une usure sur le plan physique

Les joueurs à surveiller

Papu Gomez

Josip Ilicic

Duvan Zapata

Atalanta Bergame - PSG: De prime abord, cette scintillante affiche européenne s’apparente à un choc des extrêmes. Le Paris Saint-Germain et sa pléiade de superstars contre le petit poucet de la, invité surprise du «Final 8» 2020 de laToutefois, la réalité du rectangle vert cette saison prouve que le troisième de laédition 2019/2020 sera certainement un redoutable adversaire pouret ses partenaires. En effet, et depuis la reprise du football en Europe, les Bergamasques affichent le meilleur ratio de points sur le "Vieux Continent" derrière le Real Madrid (30 points en 13 matches: 9 victoires, 3 nuls et une défaite) ! Mieux encore, le club de Bergame s'impose cette saison comme étant la 2formation la plus prolifique des cinq grands championnats avec l’impressionnant total designés en 49 matches toutes compétitions confondues (98 buts en championnat). >> Le TOP 20 des équipes les plus prolifiques d’Europe Alors où résident les atouts de cette machine à buts ? Cette mécanique bien huilée présente-t-elle des vulnérabilités ? Coup de projecteur :Alors que plusieurs écuries italiennes optent généralement pour un jeu porté sur la défensive, l’Atalanta déroge clairement à la règle. Quitte à être parfois fragilisés défensivement,et ses partenaires se basent toujours sur un jeu offensif débridé, nonobstant la valeur de l’adversaire. Meilleure attaque dela saison passée (77 buts en 38 matches) et possédant une impressionnante force de frappe, la Dea (la déesse) demeure également la formation la plus prolifique du championnat italien cette saison (98 buts en 38 matches). En Ligue des champions, l’Atalanta Bergame a déjà trouvé le chemin des filets àreprises en 8 apparitions (actuelle deuxième meilleure attaque de la C1 derrière le Bayern Munich – 22 buts) !Meneur d'hommes et tacticien avisé, l'expérimenté(61 ans) a trouvé la bonne formule pour optimiser un effectif homogène mais sans grandes stars. Son schéma atypique en 3-4-2-1 fait des ravages. La recette de l’ancien coach de l’aboutit souvent à des résultats probants avec plusieurs scores fleuves cette saison: 7-1 contre Udinese, 7-0 sur le terrain du Torino, 5-0 contre l’AC Milan et Parme et le 3-0 décisif face au Chakhtior en Ligue des champions.A l'image de l'la saison passée, l'Atalanta revient de loin ! La Dea s'est qualifiée in extremis la saison passée, avant de passer par les barrages et de composter son ticket pour les huitièmes au terme d'un improbable scénario (un nul et deux victoires après trois défaites initiales). Le tout pour la première année du club en Ligue des champions ! Les Bergamasques auront donc à cœur d’écrire l’une des plus belles pages de l’histoire du club ce mercredi 12 août face au PSG.Le rouleau compresseur « nerazzurro» a aussi des limites. L'Atalanta a la défense la plus poreuse de toutes les formations encore en compétition en Ligue des Champions - déjà. Sa charnière centrale est lente et manque de concentration. Il n'est pas rare que son jeu offensif débridé provoque quelques dégâts:contre Zagreb etcontre Manchester City cette saison.On le répète, l'Atalanta est novice dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Les hommes de Gasperini sont en train de réaliser un parcours sensationnel, mais le seul cador qu’ils ont croisé sur leur route - Manchester City - leur a donné du fil à retordre (un revers 1-5 et un nul 1-1).La longue interruption du football est évidemment contrariante pour le Paris Saint-Germain. Mais attention, l'Atalanta Bergame pourrait connaître un contrecoup physique après une fin de saison extrêmement chargée en Serie A : 13 matches disputés en l’espace de 40 jours entre le 21 juin et le 2 aout !La pépite argentine Alejandro Gomez, affectueusement surnommé "Papu" Gomez du côté du Stadio Atleti Azzurri fait le bonheur des fans de l'Atalanta depuis plus de six saisons. Technique léchée, qualité de passe au-dessus de la moyenne, l’international argentin de 32 ans devra être marqué de près par l’arrière garde francilienne. Sur le côté gauche du redoutable trio offensif de la Dea, le virevoltant ailier de 1m64 comptabilise cette saison l’impressionnant total de 18 passes décisives.​Symbole de l'effervescence autour de l'Atalanta Bergame, cet attaquant au profil singulier est au sommet de son art du haut de ses 191 centimètres. Très imposant, ce grand gaillard de 32 ans se distingue par sa finesse, sa patte gauche redoutable et sa vitesse d'exécution impressionnante dans les derniers mètres. Avec 5 buts au compteur, le Slovène est le meilleur artilleur du club de Bergame en C1 (21 buts en 34 matches toutes compétitions confondues). Le goleador colombien de l’Atalanta est en train de réaliser l’exercice le plus prolifique depuis son arrivée en Europe en 2013. Attaquant imposant (1m87, 90 kg) à la pointe du 3-4-2-1 de la Dea, il totalise en effet l'un des ratios les plus impressionnants de Serie A depuis deux saisons avec 41 réalisations signées lors de ses 65 derniers matches en championnat. Puissant et mobile, c'est un buteur qui pèse sur les défenses adverses.