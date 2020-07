Barça : Dugarry disjoncte sur Griezmann et Messi

Mbarki direction l'Egypte

Faddaâ et Ben Romdhane renoncent à partir

Un quatuor écarté de l'effectif

Le latéral droit international rentré d'une aventure de 6 mois avec Sudova, club lituanien de première division empochera un montant de 700 mille dinars par saison. L'enfant de l'Etoile Sportive du Sahel s'est illustré dernièrement en gagnant la plainte portée contre le club égyptien Zamalek, et par sa condamnation à quatre mois de prison ferme suite à un outrage à un fonctionnaire public, un agent de la Garde nationale près de Msaken lors d'un contrôle de documents.Un latéral droit qui arrive, un autre qui s'en va. Ihab Mbarki, qui n'a pas réussi à obtenir une prolongation de contrat pour l'Espérance Sportive de Tunis va rejoindre le championnat d'Egypte où Pyramids et Wadi Dejla lui ont fait une proposition.Raed Faddaâ et Mohamed Ali Ben Romdhane sont parvenus à régler leur situation avec l'Espérance Sportive de Tunis. Le premier a prolongé son contrat selon de meilleurs avantages, alors que le second a vu son contrat, qui n'est pas arrivé à terme bénéficier de nouveaux avantages. En revanche, trois joueurs au moins vont quitter le club de Bab Souika cet été: l'Algérien Tayeb Meziani, et les Nigeriand Samuel Atvati et Junior Lokosa. L'EST veut dégraisser son effectif en se débarrassant de quelques joueurs étrangers, puisque la fédération va instituer une règle édictant qu'au moins cinq joueurs tunisiens doivent figurer sur le terrain durant les 90 minutes de jeu.Quatre joueurs poursuivent les entrainements en aparté, en marge du groupe de l'Espérance Sportive de Tunis. Il s'agit de Raed Faddae qui refuse de renouveler son contrat, l'Algérien Tayeb Meziani et des Nigerians Junior Lokosa et Samuel Atvati. Ce quatuor parait appelé à quitter le club de Bab Souika à la fin de cette saison. A lire aussi >> L'Espérance de Tunis mercredi en amical contre l'AS Soukra