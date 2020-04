Barça : Dembélé plaît en Premier League

Cette mesure est forcément une mauvaise nouvelle pour Liverpool qui était tout proche de mettre fin à trente ans de disette en championnat. Les coéquipiers de Sadio Mané comptent désormais 25 points d’avance sur leur dauphin Manchester City. Le club de la Mersey ne lui reste que deux victoires pour assurer définitivement ce titre. Toutefois, il pourrait être privé du titre à cause du COVID-19. La PL pourrait en effet être déclarée nulle et non avenue au regard de la situation sanitaire. Invité de l’émission Radio Foot international sur RFI, El Hadji Diouf, ancien joueur des Reds, se dit favorable à une « année blanche » sans attribution de titre. « Pour Liverpool qui a attendu très longtemps, il faut savoir que personne ne se bat pour lui empêcher de l’être. Seulement là, mathématiquement, personne n’est champion. Les gens se focalisent sur Liverpool mais moi je suis sur Lens qui a loupé 4 fois la montée (L1). C’est dur pour tout le monde mais ça doit être une saison blanche. Personne ne passe en classe supérieure. » a lâché l’ex international sénégalais avant de relativiser l'importance du football dans cette crise sanitaire « On a un seul match à jouer, on a une seule équipe et un seul but à marquer : c’est de dégager le coronavirus. C’est le monde du partage. On doit apprendre à vivre ensemble et partager. Il y’a plus important que le business et le football. Certes, le football nous manque. Mais il faudra vivre avec ». A noter que El Hadji-Diouf a également demandé le report de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Cameroun, du 9 janvier au 6 février. Cette mesure est forcément une mauvaise nouvelle pour Liverpool qui était tout proche de mettre fin à trente ans de disette en championnat. Les coéquipiers de Sadio Mané comptent désormais 25 points d’avance sur leur dauphin Manchester City. Le club de la Mersey ne lui reste que deux victoires pour assurer définitivement ce titre. Toutefois, il pourrait être privé du titre à cause du COVID-19. La PL pourrait en effet être déclarée nulle et non avenue au regard de la situation sanitaire. Invité de l’émission Radio Foot international sur RFI, El Hadji Diouf, ancien joueur des Reds, se dit favorable à une « année blanche » sans attribution de titre. « Pour Liverpool qui a attendu très longtemps, il faut savoir que personne ne se bat pour lui empêcher de l’être. Seulement là, mathématiquement, personne n’est champion. Les gens se focalisent sur Liverpool mais moi je suis sur Lens qui a loupé 4 fois la montée (L1). C’est dur pour tout le monde mais ça doit être une saison blanche. Personne ne passe en classe supérieure. » a lâché l’ex international sénégalais avant de relativiser l'importance du football dans cette crise sanitaire « On a un seul match à jouer, on a une seule équipe et un seul but à marquer : c’est de dégager le coronavirus. C’est le monde du partage. On doit apprendre à vivre ensemble et partager. Il y’a plus important que le business et le football. Certes, le football nous manque. Mais il faudra vivre avec ». A noter que El Hadji-Diouf a également demandé le report de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Cameroun, du 9 janvier au 6 février. A lire aussi sur Orange Football Club >> El Hadji Diouf demande le report de la CAN 2021 au Cameroun