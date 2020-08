Barça : C'est fini aussi pour Abidal

Eric Abidal quitte ses fonctions de directeur technique du FC Barcelone, au lendemain du limogeage du coach Quique Setién.

Un bilan très mitigé comme directeur technique

Au lendemain du limogeage de Quique Setién, une autre personnalité importante du FC Barcelone délaisse ses fonctions, en l’occurrence Eric Abidal. Le français abandonne son rôle de directeur technique du club.. Comme l’ancien entraineur, il fait les frais de la saison ratée vécue par le ténor catalan. Il s’en va et il y a fort à parier qu’il ne sera pas le dernier fusible à sauter du côté du Camp Nou.Ancien joueur du club, Abidal était en place à Barcelone depuis juin 2018. Embauché par Josep Maria Bartomeu, il avait alors remplacé Roberto Fernandez. L’ex-international tricolore n’a pas pu vraiment convaincre dans son rôle. Au-delà des choix de recrues contestable,Avant le licenciement d’Ernesto Valverde en janvier, il avait critiqué l’investissement du groupe pro et cela n’a guère été du goût de la star de l’équipe. Ce dernier l’avait critiqué publiquement et un climat de tension s’était dès lors installé entre le vestiaire et la direction.Abidal (40 ans) quitte donc le FC Barcelone. Il y avait de toute façon peu de chances pour qu’il perdure à son poste au-delà du mandat de Josep Maria Bartomeu, qui s’achève en mars 2021.. Si l’on en croit les rumeurs qui émanent de Catalogne, le prochain à devoir faire ses valises au sein de ce club c’est la directeur général Oscar Grau.