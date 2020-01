Barça : C'est fait pour Todibo à Schalke

« Nous avons longuement échangé avec les autorités camerounaises sur la situation météorologique ici au Cameroun. Nous ne nous sommes pas seulement contenter d’écouter, mais on a aussi demandé à ce que le directeur général de ma météo vienne nous expliquer réellement la situation avec des chiffres clairs, avec un rapport très circonstanciel ; parce que nous savons qu’avec la multiplication des moyens de communication aujourd’hui, il fallait avoir tous les éléments. Ce n’est pas facile en Afrique. Ce n’est pas comme dans les autres continents où l’été c’est l’été pour tout le monde, l’hiver c’est l’hiver pour tout le monde. Heureusement, si chaque partie essaie de se comprendre, on arrive toujours à la décision idoine. La Coupe d’Afrique des Nations Total Cameroun 2021 va se dérouler du 9 janvier au 6 février 2021. Nous avons l’assurance du gouvernement camerounais que tout sera prêt et nous avons confiance, cet engagement sera respecté. Dans la vie, il y a des circonstances ».« Il y a sept mois, je ne savais que l’Egypte allait organiser la Coupe d’Afrique 2019. J’étais certains que ç’allait être l’Afrique du Sud ou le Maroc qui devait l’organiser. Et par concours de circonstance, le pays le plus titré d’Afrique a organisé la première CAN à 24 nations. J’estime que Dieu a fait les choses ; le deuxième pays le plus titré va organiser la deuxième édition de la CAN à 24. La justice règne. On s’est dit pourquoi pas discuter avec les autorités politiques au Cameroun pour voir si on peut s’entraîner avec le CHAN 2020, pour être sûr que s’il y a une défaillance quelque part, on aura le temps de la corriger avec a CAN 2021 ».« Aujourd’hui, en termes d’infrastructures, je pense que le Cameroun est prêt pour le CHAN avec 5 stades disponibles sur les 4 que nous demandons. J’estime et selon les rapports que j’ai eu de mon administration qui est en charge des inspections, que le Cameroun sera prêt pour la CAN 2021. Le Cameroun offre beaucoup plus que ce que le cahier de charges exige. Nous sommes disposés à accompagner le Cameroun dans l’organisation de ces deux événements ».