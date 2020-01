Ballon d’or - Sadio Mané « Si seulement je pouvais échanger mon trophée contre la CAN »

Karl Toko Ekambi, futur Lion Indomptable de l'OL ?

Villarreal pose ses conditions à l'OL pour Toko-Ekambi https://t.co/3J1g9RvjUr — Foot Mercato (@footmercato) 8 janvier 2020

Wanda Nara reste floue sur l'avenir d'Icardi au PSG

✈ #Mercato 🇫🇷 #Ligue1Conforama 🔴🔵 Mauro Icardi va-t-il rester au PSG la saison prochaine ? 💥 Wanda Nara se confie !https://t.co/0mCBPgDYzw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 8 janvier 2020

Le milieu tunisien, Oussama Darragi, file en Algérie

L'international gabonais, Guélor Kanga, courtisé en Turquie

Meilleur buteur de la ligue tchèque, Guelor Kanga, milieu off dispose d'une offre de Trabzonspor. Mais le Gabonais est surtout dans le viseur du Celta Vigo, 17e de Liga. Le joueur du Sparta Prague, à moins de prolonger (juin 2020), a de fortes chances de partir cet hiver #Mercato pic.twitter.com/zZlMJtSWlW — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 8 janvier 2020

Bryan Cristante prolonge à l'AS Roma

✍️ Bryan Cristante ha rinnovato! ✍️ Il centrocampista si lega all’#ASRoma fino al 2024 🐺 — AS Roma (@OfficialASRoma) 8 janvier 2020

L'OL à l'attaque pour Ricardo Rodriguez (Milan AC)

Ricardo Rodriguez🇨🇭à l’OL, vous validez ? pic.twitter.com/N3qA0zrSSn — Foot Mercato (@footmercato) 8 janvier 2020

La piste Karl Toko Ekambi prend de l’épaisseur à Lyon. Alors que L’Equipe faisait part, mardi, d’un intérêt de l’OL pour l’international camerounais, le quotidien apporte de nouvelles informations 24h plus tard. Selon le journal, une partie des dirigeants rhodaniens va en effet se rendre en Espagne en fin de semaine afin de négocier avec Villarreal dans ce dossier. Ces dernières heures, la tendance semblait aller à une proposition de prêt avec option d’achat des Gones, alors que l’écurie espagnole préférerait un transfert sec au-delà de son prix d’achat (20M€). Nul doute que ce point sera l’une des clés des discussions à venir.L’épouse et représentante d’Icardi, Wanda Nara, présente ce mercredi sur le plateau d’une émission de téléréalité italienne, a jeté le flou sur l’avenir du goleador argentin du PSG, prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat de 70 millions d’euros à la fin du Mercato estival. « Est-ce qu’il quittera le PSG en fin de saison ? Ce sera sa décision. Il n’y a rien de certain », a-t-elle lâché dans des propos relayés par Eurosport. « On verra. C’est évident que voyager entre Paris, Rome et Milan, c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais je vais y arriver…». Réputée pour son franc-parler, la femme d’affaires reconnait néanmoins que tous les feux sont au vert pour Icardi. « Mauro fait de belles choses en France et j’en suis heureuse. On a trouvé beaucoup d’amis. Donc on verra… ». Une chose est sûre : le PSG aura de la concurrence, bien qu’il parte avec une longueur d’avance. De l’autre côté des Alpes, certains médias font état de l’intérêt de la Juventus pour un avant-centre qui n’a plus à faire ses preuves en Serie A.Oussama Darragi se pose en Algérie. Après son passage au Club Africain, le milieu de terrain offensif tunisien s'est engagé en faveur de la JS Kabylie, actuel 4eme de Ligue 1 algérienne. La durée du contrat signé par le joueur de 32 ans n'a pas été communiquée. Sous les ordres d'Hubert Velud, l'ancien international jouera la Ligue des Champions, avec pour prochain adversaire à domicile son ancienne équipe de l'Espérance de Tunis, double championne d'Afrique en titre.Les bonnes performances de Guélor Kanga avec le Sparta Prague suscitent les convoitises pour le milieu de terrain offensif, en fin de contrat au mois de juin prochain. Actuel co-leader du classement des buteurs de la Fortuna Liga (10 buts en 17 matchs cette saison), l'international gabonais est l'objet d'une approche concrète de Trabzonspor, 3eme de Süper Lig turque à la trêve. Mais le natif d'Oyem ne serait pas forcément très chaud pour rejoindre les bords de la Mer Noire, d'autant que le Celta Vigo, actuel 17eme de Liga, a également fait part de son intérêt. De quoi faire réfléchir l'ancien de l'Etoile Rouge de Belgrade et du FC Rostov, que le Sparta souhaite voir prolonger.Victime d'une déchirure des adducteurs, Bryan Cristante est éloigné des terrains depuis fin octobre. En attendant de revenir à la compétition, l'international italien a officiellement prolongé son bail avec l'AS Rome ce mercredi. « Je suis ravi d'avoir prolongé, a déclaré le joueur de 24 ans dans un communiqué publié sur le site officiel du club giallorosso. C'est l'endroit où je veux être pour continuer à grandir : j'aime le projet que nous développons. A mon avis, il aboutira à d'excellents résultats. » Le milieu notamment passé par l'Atalanta Bergame est maintenant sous contrat avec la formation romaine jusqu'en juin 2024.Le Mercato d’hiver est ouvert depuis pile une semaine et l’Olympique lyonnais n’a toujours pas officialisé la moindre recrue. Avec l’éclosion de Maxence Caqueret au milieu, les Gones sont focalisés sur la recherche d’un joueur offensif et d’un latéral gauche. Sur ce second profil, l’OL est passé à l’attaque sur la piste menant à Ricardo Rodriguez et a formulé une offre pour le défenseur du Milan AC, d’après le média suisse Blick. L’international suisse est devancé par Théo Hernandez dans la hiérarchie à son poste chez les Rossoneri et a peu joué depuis le début de la saison. Rodriguez se cherche dès lors une porte de sortie, à six mois de l’Euro 2020 qu’il doit disputer avec la Nati. Après le PSV Eindhoven et le Fenerbahçe, l’OL s’est ainsi manifesté. Son transfert pourrait se négocier autour de 5 millions d’euros, après avoir été recruté par le Milan à Wolfsburg pour une douzaine de plus à l’été 2012. Mais le PSV reste en pole sur le dossier, selon les informations de Blick.