Ballon d'Or : Pas de vainqueurs en 2020 !

A cause du coronavirus, France Football a décidé que le Ballon d'Or ne sera pas décerné en 2020, une première depuis 1956.

Un coup dur pour Benzema et Lewandowski

Pour la première fois depuis 1956, il n’y aura pas de Ballon d’Or attribué cette année. C’est la décision qu’ont prise les propriétaires de la prestigieuse récompense, à savoir l’hebdomadaire France Football,Une nouvelle légèrement surprenante, et que les responsables du célèbre magazine ont tenu à justifier.Sur son site,. Des circonstances exceptionnelles sont d’abord mentionnées et il est précisé « qu’une année aussi singulière ne peut – ni ne doit – être traitée comme une année ordinaire. » Il est aussi souligné que « l'équité qui prévaut pour ce titre honorifique ne pourrait être préservée, notamment au niveau statistique. » En outre, il est stipulé que le Ballon d’Or véhicule d’autres valeurs que la « seule excellence sportive. » Enfin, on a voulu éviter d’« apposer au palmarès un astérisque indélébile du style « trophée remporté dans des circonstances exceptionnelles dues à la crise sanitaire du Covid-19. » » « Nous préférerons toujours une petite entorse (à notre histoire) à une grosse cicatrice », a-t-on ajouté. D’autres explications ont aussi été citées pour convaincre toute la famille du football que le moment n’était pas propice à distribuer les prix individuels, aussi prestigieux soient-ils.Avec ce décret, Lionel Messi et Megan Rapinoe, sacrés en 2019, vont être détenteurs du Ballon d’Or dans leurs catégories respectives pendant au moins une année de plus. Il n’est pas sûr pour autant que cela les réjouisse. La nouvelle pourrait aussi attrister des joueurs commeIl n’y aura donc pas de cérémonie du Ballon d’Or à la fin de l’année, mais c’est loin d’être le seul événement footballistique important à être annulé ou reporté. L’Euro et la Copa America n’ont, pour rappel, pas pu se disputer non plus à la date prévue, au même titre que les Jeux Olympiques.C’est triste, mais ce n’est certainement pas le plus douloureux que les fans du football et le monde en général ont eu à vivre en 2020.