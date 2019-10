Ballon d’Or féminin : Trois Françaises parmi les vingt nommées

La liste des 20 nommées pour le Ballon d’Or féminin 2019 a été dévoilée ce lundi soir. On y retrouve trois Françaises et la grande favorite Megan Rapinoe.

Les 20 nommées pour le Ballon d’Or féminin 2019

Sarah Bouhaddi (Lyon / FRA)

Amandine Henry (Lyon / FRA)

Wendie Renard (Lyon / FRA)

Un an après la création du Ballon d’Or féminin, dont la première édition a couronné Ada Hegerberg, l’édition 2019 prend plus de sens avec la Coupe du Monde qui s’est tenue en France au début de l’été dernier. Titrée avec les Etats-Unis et élue meilleure joueuse du tournoi, Megan Rapinoe fait figure de favorite pour succéder à la Norvégienne. L’Américaine, comme sa compatriote Alex Morgan, fait partie des 20 joueuses nommées cette année. Dans la liste dévoilée ce lundi soir, on retrouve également la tenante du titre, Ada Hegerberg, et trois Françaises : Sarah Bouhaddi, Amandine Henry et Wendie Renard. L’Olympique Lyonnais est le club le plus représenté avec six joueuses.Kosovare Asllani (Linköpings puis Real Madrid / SUE)Lucy Bronze (Lyon / ANG)Nilla Fischer (Linköpings / SUE)Pernille Harder (Wokfsburg / CAN)Tobin Heath (Portland Thorns / USA)Ada Hegerberg (Lyon / NOR)Sofia Jakobsson (Montpellier puis Real Madrid / SUE)Sam Kerr (Red Stars Chicago / AUS)Rose Lavelle (Washington Spirit / USA)Dzsenifer Marozsan (Lyon / ALL)Marta (Orlando Pride / BRE)Lieke Martens (FC Barcelone / PBS)Viviane Miedema (Arsenal / PBS)Alex Morgan (Orlando Pride / USA)Megan Rapinoe (Seattle Reign / USA)Sari van Veenendaal (Atlético Madrid / PBS)Ellen White (Manchester City / ANG)