Ballon d'Or : De Weah à Koulibaly, tous les nommés africains de l'histoire

Luka Modric, lauréat la saison passée, ne sera pas là pour défendre son titre. Le croate paye un exercice très compliqué avec le Real Madrid. C’est aussi la première fois que le vainqueur en titre ne défendra pas son prix depuis 1993 et l’absence de Marco van Basten. Du côté de Madrid, Sergio Ramos n’est pas là non plus, tout comme Marcelo. Pourtant vainqueur de la Copa América, Casemiro n’a pas réussi à intégrer cette liste. Présent l’an dernier, Varane n’est pas là non plus. Du côté rival catalan, Luis Suarez, présent depuis de nombreuses années et Arthur Melo manquent à l’appel. Finaliste de la coupe aux grandes oreilles, Harry Kane et Christian Eriksen n’ont pas eu la même chance que leurs coéquipiers Hugo Lloris et Son Heung-min. Toujours en Angleterre, on notera que les noms des champions du Monde N’Golo Kanté et Paul Pogba ne sont pas inscrits, alors qu’ils étaient nommés l’an passé. Enfin, le plus grand absent reste Neymar, qui n'a pas manqué la liste finale depuis ... 2010 ! Une éternité, surtout pour un joueur de seulement 27 ans. Son coéquipier à Paris, Thiago Silva, aurait également pu faire partie de cette liste.Gareth Bale (GAL, Real Madrid) Edinson Cavani (URU, PSG) Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid) Diego Godin (URU, Atlético/Inter) Isco (ESP, Real Madrid) Harry Kane (ANG, Tottenham) N'Golo Kanté (Chelsea) Mario Mandzukic (CRO), Juventus) Marcelo (BRE, Real Madrid) Luka Modric (CRO, Real Madrid) Neymar (BRE, PSG) Jan Oblak (SLV, Atlético) Paul Pogba (Manchester United) Ivan Rakitic (CRO, FC Barcelone) Sergio Ramos (Real Madrid) Luis Suarez (URU, FC Barcelone) Raphaël Varane (Real Madrid)