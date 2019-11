Ballon d'Or : De Jong a fait son choix

Lille n'a plus aucune chance en Ligue des Champions, ce qui n'empêche pas Christophe Galtier d'aborder avec envie la réception de l'Ajax Amsterdam.



🎙 Galtier "Il y a des signes, lors des derniers entraînements, qui me font dire que les 2 Jonathan vont retrouver leur niveau. Quant aux nouveaux, il y a un temps d'adaptation incompressible. C'est par le collectif que nous retrouverons une dynamique."#LOSCAJAX #UCL

Le retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes s'est jusqu'à présent avéré délicat pour Lille. Après quatre journées, les Nordistes sont derniers de leur groupe, n'ont engrangé qu'un point et savent d'ores et déjà qu'ils n'ont plus la moindre chance de rallier les huitièmes de finale. Mais tous ces éléments ne font pas de la réception de l'Ajax Amsterdam un non-événement, bien au contraire. « Quel que soit notre classement, c’est un match de Ligue des Champions et c’est un privilège de le jouer, devant nos supporters qui plus est, a affirmé Christophe Galtier en conférence de presse. C’est la plus belle des vitrines, pour les supporters, les joueurs, le club dans son ensemble. Il n'y aura aucune pression de résultat. A nous de faire en sorte que chaque joueur soit au top pour vivre le match intensément. »

Galtier : « Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas »

En plus d'être largué dans sa poule de C1, le LOSC est moins fringant que l'an passé en championnat (10eme). L'entraîneur des Dogues en est bien conscient, mais ne s'en fait pas pour autant. « Malheureusement, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas, a reconnu l'ancien coach de Saint-Etienne. Mais nous n’en sommes qu’au tiers de l’exercice. Tout reste très serré, il y a aussi les coupes nationales à jouer, avec notamment un huitième de finale de Coupe de la Ligue. Il faut continuer de travailler, en particulier sur la confiance des joueurs. L’essentiel, c’est l’état d’esprit des joueurs, auxquels nous devons faire confiance. C’est à travers le collectif que nous retrouverons une dynamique. »